A Austrália é um dos poucos países da Oceania com uma grande presença de pilotos na Fórmula 1. Atualmente, o país conta com dois bons nomes no grid: Jack Doohan, piloto da Alpine, e Oscar Piastri, da McLaren. No país de lendas como Jack Brabham, Alan Jones, Mark Webber e Daniel Ricciardo, ambos são considerados promessas do automobilismo australiano.

Para saber mais sobre o futuro do automobilismo na Austrália, o Lance! entrevistou a jornalista australiana Dianne Bortoletto, apresentadora do podcast “And Away We Go F1 Podcast”.

História do Automobilismo na Austrália

As primeiras corridas na Austrália aconteceram na década de 1900, sendo realizadas em estradas de terra e circuitos improvisados. O automobilismo cresceu rapidamente e, 28 anos depois, foi disputada a primeira edição do Grande Prêmio da Austrália, um dos eventos mais antigos do mundo. No entanto, somente em 1985 a prova passou a fazer parte oficialmente do calendário da Fórmula 1.

Foi nos anos 1950 que o automobilismo australiano ganhou reconhecimento mundial. Naquela época, Jack Brabham emergiu como um dos maiores talentos do país. O australiano conquistou três títulos mundiais na Fórmula 1 (1959, 1960 e 1966), sendo o único piloto a vencer um campeonato com um carro de sua própria equipe, a Brabham Racing.

Décadas depois, outros talentos brilharam na categoria, como Alan Jones, campeão mundial de 1980, Mark Webber, que acumulou nove vitórias e 42 pódios, e Daniel Ricciardo, que conquistou oito triunfos e 32 pódios.

Base do Automobilismo Australiano

Tanto Oscar Piastri quanto Jack Doohan vieram da base do automobilismo australiano. Além de contar com uma das melhores séries de kart do mundo, a Austrália investe fortemente na formação de jovens pilotos, como destacou Dianne Bortoletto.

— A Austrália tem uma série de kart fantástica, uma das melhores do mundo. Como você sabe, o kart é a porta de entrada usual para uma carreira no automobilismo. Se os jovens pilotos de kart se saem bem e sobem de categoria para competir contra os mais experientes, isso os prepara com uma base sólida e boas habilidades de pilotagem. — disse Dianne.

Segundo a jornalista, os australianos gostam de ver seus compatriotas nas pistas e estão animados para acompanhar a trajetória de Jack Doohan na Fórmula 1.

— Os australianos adoram ver seus compatriotas no grid. Estamos muito felizes por ter dois pilotos na Fórmula 1, com Oscar Piastri tendo uma real chance de lutar por vitórias com a McLaren. Estamos animados para ver o estreante Jack Doohan na Alpine. — afirmou a jornalista australiana.

Rivalidade entre Lando Norris e Oscar Piastri

Na última temporada da Fórmula 1, surgiu uma rivalidade entre Lando Norris e Oscar Piastri. Um termo que ganhou destaque nesse período foi o "Papaya Rules”, referindo-se à filosofia da McLaren de competir de forma dura, mas limpa, sem contato, usada pela primeira vez no GP de Monza.

Para Dianne, apesar da competitividade, os dois pilotos mantêm um bom relacionamento e trabalham pelo bem da equipe.

— Eles são companheiros de equipe na McLaren e, na Fórmula 1, seu maior rival é sempre o seu companheiro de equipe. Pelo que sei, eles têm um bom relacionamento e ambos parecem fazer o que é melhor para a equipe. — analisa Dianne.

O australiano Jack Doohan, piloto da Alpine, na coletiva de imprensa do GP da Austrália (Foto: Saeed KHAN / AFP)

O Futuro do Automobilismo Australiano

A Austrália já teve grandes nomes na Fórmula 1, mas os pilotos mais recentes ainda não conseguiram um grande destaque na categoria. Sobre isso, Dianne comentou que não sabe quais são os planos do país para recuperar sua proeminência na F1, mas acredita que sempre haverá jovens sonhando em se tornar pilotos profissionais.

— Não posso falar sobre como a Austrália planeja recuperar sua proeminência na F1, mas posso dizer que os australianos sempre amaram o automobilismo e, por isso, sempre haverá crianças que sonham em ser pilotos. Uma pequena porcentagem delas seguirá carreira e chegará às competições de alto nível. — disse Dianne.

Sobre o futuro do automobilismo australiano, Dianne vê um cenário promissor, destacando a crescente popularidade da Fórmula 1 e a F1 Academy, que pode incentivar a participação de mais mulheres no esporte.

— Vejo um futuro saudável e vibrante para o automobilismo australiano. A popularidade da Fórmula 1 nunca esteve tão alta e, agora, com a F1 Academy, espero ver mais meninas competindo e, quem sabe, em breve, uma mulher pilotando na Fórmula 1. Se essa piloto for australiana, pode ter certeza de que o país inteiro explodirá de orgulho. — finalizou Dianne Bortoletto.

O automobilismo australiano tem uma história rica, repleta de grandes pilotos e competições lendárias. Desde Jack Brabham e Alan Jones até os atuais representantes Jack Doohan e Oscar Piastri, a Austrália segue conquistando seu espaço no automobilismo mundial.