Lando Norris caminha para a última e decisiva parte da temporada 2024 da Fórmula 1, com chances reais de frustrar os planos de Max Verstappen, quem é líder e está em busca do tetracampeonato mundial com a Red Bull. Assim, o piloto da Mclaren precisa fazer uma sequência impecável para vencer o título inédito.

A diferença entre os pilotos na tabela é de 52 pontos. Embora Verstappen esteja mais próximo de conquistar o Mundial de Pilotos, Norris tem vantagem no atual momento, já que tem o carro mais rápido e equilibrado do grid.

O GP de Singapura mostrou a clara a diferença entre o carro laranja-papaia da McLaren para o bólido taurino da Red Bull, quando o #4 venceu com mais de 20s de diferença para o holandês, quem terminou a prova em segundo.

Depois do final de semana quase perfeito, quando Norris venceu tudo, menos a volta mais rápida - feita por Daniel Ricciardo -, a confiança aumentou e, além de levar o título do Mundial de Construtores, a equipe inglesa também quer tentar ser campeã do Mundial de Pilotos e dar o primeiro título da Fórmula 1 para Lando Norris.

- Passei algum tempo no simulador para me preparar para as três corridas seguidas. Os próximos dois meses serão incrivelmente desafiadores, mas também emocionantes. Estou pronto para voltar ao carro e mostrar ao Texas o que podemos fazer - comentou Norris.

Após quase uma mês sem corridas, a Fórmula 1 retorna com uma importante sequência nas Américas, com o GPs dos Estados Unidos, México e Brasil.

McLaren homenageia a Google com cromado para o GP dos Estados Unidos (Foto: Divulgação/McLaren)

Pressionado para conseguir o máximo de pontos possíveis na reta final da F1, Norris afirmou que gosta de pilotar em Austin, além de destacar a nova pintura da McLaren para a corrida, que traz de volta o cromado no MCL38 e homenageia a parceria dos "Papayas" com a Google.

- Eu adoro ir para Austin. A atmosfera é sempre incrível e eu realmente gosto de correr lá, especialmente com a pintura que vamos usar neste fim de semana. É uma ótima corrida para começar a última parte da temporada depois de algumas semanas de folga. Também é um fim de semana de corrida sprint, o que significa que há mais pontos em disputa - concluiu o jovem piloto.

A Fórmula 1 estará de volta neste final de semana, nos dias 18 a 20 de outubro, para o GP dos Estados Unidos, no Circuito das Américas, em Austin, no Texas. A programação completa terá transmissão nos canais Band, incluindo a corrida sprint.