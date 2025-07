Quem é Laurent Mekies, substituto de Horner na Red Bull na F1?

A Red Bull Racing anunciou a saída de Christian Horner do comando da equipe na manhã desta quarta-feira (9). Para dar sequência na temporada de 2025 da Fórmula 1, o sucessor já está escolhido: Laurent Mekies, o então chefe da Racing Bulls. Conheça com o Lance! quem é o engenheiro francês que irá assumir a liderança da equipe austríaca.

Apesar dos últimos meses de "crise", a demissão de Horner marcou o fim de uma era para a Red Bull. Com o britânico, a equipe conquistou oito Mundiais de Pilotos, com quatro de Sebastian Vettel e quatro de Max Verstappen, além de seis títulos no Mundial de Construtores. A escuderia austríaca terá sua primeira mudança de liderança desde a estreia na F1 em 2005.

Quem é Laurent Mekies?

Nascido em Tours, na França, Laurent Mekies tem 48 anos e se formou em engenharia mecânica com especialização em aerodinâmica. A história do francês com o automobilismo começou em 2000, quando assumiu um cargo na Asiatech na Fórmula 3. No ano seguinte, no entanto, fez sua estreia na F1 com a Arrows.

Para dar sequência em sua carreira na elite do automobilismo, Mekies se tornou engenheiro de corrida da Minardi, onde ficou durante antes. A promoção do francês para engenheiro-chefe aconteceu em 2006, quando a equipe virou Toro Rosso ao ser comprada pela Red Bull. Nessa posição, ficou por quase uma década até deixar as corridas em 2014.

A aposentadoria das pistas não separou Mekies da Fórmula 1, no entanto, já que o engenheiro foi admitido pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo) como Diretor de Segurança e Assistente do Diretor de Corrida. Em destaque, nessa época, o francês participou da regulamentação e desenvolvimento do Halo.

A volta de Laurent para o lado das equipes foi inevitável. Cerca de quatro anos após sua "aposentadoria", Mekies foi anunciado como diretor esportivo pela Ferrari, onde ficou até a saída de Franz Tost do cargo de comando da AlphaTauri (antiga Toro Rosso) que viraria a ser Racing Bulls. Com isso, o francês assumiu a liderança pela primeira vez de uma equipe da Fórmula 1 em 2024 até a nova mudança, anunciada nesta quarta-feira (9).

Saída de Christian Horner e novo comando da Racing Bulls

Após rumores ganharem força com o resultado opaco do GP da Inglaterra, a Red Bull aproveitou a quarta-feira (9) para confirmar a saída de Horner. A empresa de energéticos, porém, não perdeu tempo e, na mesma tacada, confirmou as novas estruturas na F1.

Na esteira do "divórcio" com o britânico, a empresa dos energéticos anunciou Laurent Mekies como novo chefe do time de Max Verstappen e Yuki Tsunoda. A informação foi divulgada logo após a demissão do britânico, ainda na manhã desta quarta-feira (9).

Além da mudança na Red Bull, a empresa também já firmou o substituto de Mekies na equipe irmã. Agora, é Alan Permane quem assume o comando da Racing Bulls na sequência do campeonato da F1.

A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de julho, em Spa-Francorchamps, que recebe o GP da Bélgica.