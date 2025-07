A Red Bull já definiu um substituto para Christian Horner. Na esteira do "divórcio" com o britânico, a empresa dos energéticos anunciou Laurent Mekies como novo chefe do time de Max Verstappen e Yuki Tsunoda. A informação foi divulgada logo após a demissão do britânico, ainda na manhã desta quarta-feira (9).

Após rumores ganharem força com o resultado opaco do GP da Inglaterra, a Red Bull aproveitou a quarta-feira (9) para confirmar a saída de Horner. A empresa de energéticos, porém, não perdeu tempo e, na mesma tacada, confirmou as novas estruturas na F1.

Laurent Mekies assume a Red Bull depois de 18 meses à frente da Racing Bulls. O francês, porém, tem um longo histórico com os rubro-taurinos, já que trabalhou na equipe entre 2005 e 2014 antes de migrar para a FIA (Federação Internacional de Automobilismo), em que atuou como diretor de segurança e, a partir de 2017, como vice-diretor de corridas. O retorno às equipes de F1 aconteceu em 2021, quando assumiu uma posição na Ferrari.

Com Mekies no comando, a Racing Bulls fechou 2024 com o oitavo posto no Mundial de Construtores. Já na temporada de 2025, a equipe somou 36 pontos nas primeiras 12 corridas do ano e ocupa a sétima colocação, empatada com a Aston Martin.

Agora, é Alan Permane quem assume o comando da Racing Bulls na sequência do campeonato da F1.

— No último ano e meio foi um privilégio absoluto liderar a equipe com Peter (Bayer, diretor-executivo da Racing Bulls). Foi uma aventura incrível contribuir com o nascimento da Racing Bulls junto com ele e com todas as nossas talentosas pessoas — comentou Mekies, que completou:

— O espírito da equipe é incrível e acredito fortemente que este é apenas o início. Alan é o homem perfeito para assumir e continuar o nosso caminho. Ele conhece a equipe e sempre foi um pilar importante do nosso sucesso.

A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de julho, em Spa-Francorchamps, que recebe o GP da Bélgica.