A Haas está preparando uma série de novidades para o GP dos Estados Unidos, sua etapa de casa, que acontece no Circuito das Américas, em Austin. Além do início da parceria com a Toyota, anunciada na semana passada, o time americano também chega para a corrida no Texas com um novo pacote de atualizações e uma pintura especial exclusiva para a 19ª prova do calendário.

Assim como aconteceu em 2023, a Haas fará sua corrida "em casa" na Fórmula 1 com uma pintura especial. A mudança, no entanto, são em pontos específicos do carro: a asa dianteira, que agora conta com mais detalhes em vermelho e algumas estrelas brancas; e o sidepod, com desenho da águia-careca, símbolo norte-americano, ao lado de uma estrela com as cores da bandeira dos Estados Unidos e próximo ao nome da equipe.

Além da nova pintura, a Haas chega para o Circuito das Américas com o que foi descrito pelo diretor-técnico Andrea De Zorzo como “principal atualização para a parte final da temporada”. Segundo o engenheiro, as novidades seguem o desenvolvimento do assoalho e da carroceria do carro.

- O objetivo, como sempre, será melhorar a carga aerodinâmica para tornar o carro mais rápido. É difícil dar um grande passo no tempo de volta, então estamos falando de números pequenos, mas na disputa apertada do meio do pelotão, tudo é um passo importante, e esperamos algum progresso - destacou Zorzo.

A parceria da Haas com a Toyota já começa no GP dos Estados Unidos (Foto: Toyota Gazoo Racing)

Com apenas 31 pontos na competição de construtores, a Haas não tem mais chances de conquistar seu primeiro título. No entanto, a mudança chega para buscar uma melhoria na performance do carro, mesmo sem que haja alterações inéditas.

- Este é um desenvolvimento e uma evolução adicional do nosso pacote, não algo novo, embora o carro tenha uma aparência um pouco diferente - finalizou o dirigente da Haas.

Após um intervalo de quase um mês, a Fórmula 1 retorna neste fim de semana, entre os dias 18 e 20 de outubro, para o GP dos Estados Unidos, no Circuito das Américas, em Austin, no Texas.