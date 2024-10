A Red Bull tem um desafio para a temporada 2026, sem a presença do projetista Adrian Newey, peça-chave no desenvolvimento da equipe desde que entrou na Fórmula 1. O engenheiro vai seguir na categoria no próximo ano, mas agora de casa nova desde 2006, com a Aston Martin.

Em entrevista ao podcast "High Performance", Newey foi questionado sobre a decisão de sair da Red Bull após quase duas décadas de serviços e revelou que os desafios da carreira o motivaram a seguir em nova escuderia no grid da F1.

- Acredito que chego a um ponto onde senti que preciso de novos desafios. A equipe chegou a um bom nível de maturidade. É uma organização de engenheiros maduros, assim como o restante do time. De certa forma, fiz minha parte e comecei a me sentir obsoleto - afirmou o engenheiro.

Assim como observou o possível encerramento da parceiria, Adrian Newey entende que a equipe também sentia mais independência para continuar projetos e planos. Por fim, o engenheiro acabou deixando a Red Bull, onde trabalhou por 17 anos.

- Acho que o pessoal também sentiu que poderia seguir sozinho. Então pensei ‘ok, vamos dar uma chance a eles e seguir em um novo desafio - acrescentou Newey.

Adrian Newey já foi apresentado pela nova equipe (Foto: Reprodução/Aston Martin)

Vale lembrar que Newey já não possui qualquer relação com a Red Bull desde o dia 6 de setembro, logo depois do GP da Itália. Assim, durante essa "pausa", o engenheiro de 66 anos admite que deseja balancear o trabalho com a vida pessoal.

- Se eu voltasse 15 ou 20 anos, e dissesse ‘você gostaria de trabalhar depois dos 60? Provavelmente não. 'Não gostaria de trabalhar depois dos 65?' Com certeza não - admitiu o projetista.

Após uma longa pausa, a Fórmula 1 retorna neste final de semana, nos dias 18 a 20 de outubro, em Austin, Estados Unidos, início da sequênciaa americana da temporada 2024.