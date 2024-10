A McLaren divulgou a sua pintura especial para o GP dos Estados Unidos, em Austin, que acontece no próximo fim de semana. A atual líder do Mundial de Construtores na temporada 2024 da Fórmula 1 trará de volta a pintura "Chrome" nos carros de Lando Norris e Oscar Piastri. O desenho destaca a parceria com a Google, patrocinadora os "Papayas" na categoria.

Marko diz que Verstappen 'é o melhor' e provoca Norris: 'Fraquezas mentais'

Os carros entrarão em pista, no Circuito das Américas, com o tradicional laranja-papaia, porém com boa parte dos bólidos cromados, grande mudança para Austin. A nova pintura faz parte da campanha “Chrome Shines Again”, que foi utilizada pela primeira vez no GP da Inglaterra, em 2023.

A McLaren informou que a pintura do MCL38 apresenta “um toque moderno para representar o legado duradouro da equipe, com cromo aprimorado, representando a busca das duas marcas por um design inovador”.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A equipe inglesa trará mais uma novidade para as pistas de Austin. Além dos carros da McLaren, os macacões de Norris, grande rival da temporada do líder Verstappen, e Piastri também terão um desenho especial para o retorno da Fórmula 1.

Assim como a McLaren, as equipes Haas e Alpine também divulgaram, nesta terca-feira (15), novas pinturas de seus carros para disputarem o GP dos Estados Unidos.

Após um intervalo de quase um mês, a Fórmula 1 retorna neste fim de semana, entre os dias 18 e 20 de outubro, para o GP dos Estados Unidos, no Circuito das Américas, em Austin, no Texas. A programação completa terá transmissão nos canais Band.

McLaren homenageia a Google com cromado para o GP dos Estados Unidos (Foto: Divulgação/McLaren)