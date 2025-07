A demissão de Christian Horner foi o grande destaque do mundo do automobilismo na manhã desta quarta-feira (9). Após mais de 20 anos, o britânico deixa a liderança da Red Bull Racing na Fórmula 1. Com isso, Toto Wolff assume a "posição" de chefe de equipe mais longevo do atual grid na temporada.

Red Bull demite Horner e encerra parceria de mais de 20 anos na Fórmula 1

Apesar dos últimos meses de "crise", a demissão de Horner marca o fim de uma era para a Red Bull. Com o britânico, a equipe conquistou oito Mundiais de Pilotos, com quatro de Sebastian Vettel e quatro de Max Verstappen, além de seis títulos no Mundial de Construtores. A escuderia austríaca terá sua primeira mudança de liderança desde a estreia na F1 em 2005.

Confira lista completa atualizada

Toto Wolff (Mercedes) – Data de nomeação: janeiro de 2013 Frederic Vasseur (Ferrari) – Data de nomeação: dezembro de 2022 Andrea Stella (McLaren) – Data de nomeação: dezembro de 2022 James Vowles (Williams) – Data de nomeação: janeiro de 2023 Ayao Komatsu (Haas) – Data de nomeação: janeiro de 2024 Andy Cowell (Aston Martin) – Data de nomeação: janeiro de 2025 Jonathan Wheatley (Sauber/Audi F1) – Data de nomeação: abril de 2025 Flavio Briatore (Alpine) – Data de nomeação: maio de 2025 Laurent Mekies (Red Bull) – Data de nomeação: julho de 2025 Alan Permane (Racing Bulls) – Data de nomeação: julho de 2025

Saída de Christian Horner e novos comandos da Red Bull

Após rumores ganharem força com o resultado opaco do GP da Inglaterra, a Red Bull aproveitou a quarta-feira (9) para confirmar a saída de Christian Horner. A empresa de energéticos, porém, não perdeu tempo e, na mesma tacada, confirmou as novas estruturas ainda para a temporada de 2025 da Fórmula 1.

Na esteira do "divórcio" com o britânico, a empresa dos energéticos anunciou Laurent Mekies como novo chefe do time de Max Verstappen e Yuki Tsunoda. A informação foi divulgada logo após a demissão do britânico, ainda na manhã desta quarta-feira (9).

Além da mudança na Red Bull, a empresa também já firmou o substituto de Mekies na equipe irmã. Agora, é Alan Permane quem assume o comando da Racing Bulls na sequência do campeonato da F1.

A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de julho, em Spa-Francorchamps, que recebe o GP da Bélgica.