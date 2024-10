Enquanto a Fórmula 1 se prepara para voltar à ativa neste fim de semana, com o GP dos Estados Unidos, em Austin, as equipes seguem apresentando novidades para o retorno. Depois da Haas confirmar "nova cara" norte-americana no VF-24, a Alpine também anunciou, nesta terça-feira (15), uma nova pintura para a A524, desta vez, inspirada em um jogo da saga de filmes "Indiana Jones".

Produzida pela primeira vez em 1981, a saga do professor e historiador, vivido por Harrison Ford, se consagrou como uma das grandes sequências do cinema e conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo. Com o lançamento do jogo ‘Indiana Jones e o Grande Círculo‘, previsto para o dia 9 de dezembro, a Alpine decidiu homenagear a novidade nos Estados Unidos.

Desta forma, a pintura do novo Alpine se inspirou no ‘laranja pôr do sol’ presente no logotipo do filme norte-americano e apresentou detalhes no bico, no sidepod e, principalmente, na parte superior próxima à tampa do motor. Além disso, o preto foi escolhido para preencher as outras partes do carro, que passou a lembrar uma versão da atual McLaren.

A iniciativa, inclusive, não é a primeira em que a Alpine decide alterar o carro para homenagear algum elemento da cultura pop. No GP da Bélgica, o time de Pierre Gasly e Esteban Ocon correu com uma pintura inspirada no filme ‘Deadpool & Wolverine‘, também produzido pelo grupo Disney e estrelado por Ryan Reynolds, um dos acionistas da equipe francesa.

Alpine homenageou o filme "Wolverine x Deadpool" para o GP da Bélgica (Foto: Divulgação/Alpine)

Após um intervalo de quase um mês, a Fórmula 1 retorna neste fim de semana, entre os dias 18 e 20 de outubro, para o GP dos Estados Unidos, no Circuito das Américas, em Austin, no Texas. A programação completa terá transmissão nos canais Band.

