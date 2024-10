Com a Fórmula 1 prestes a voltar para a reta final da temporada 2024, Helmut Marko voltou a colocar fogo na disputa pelo título. Em entrevista ao canal do site alemão "Motorsport Magazin", o consultor da Red Bull manteve a aposta de que o holandês Max Verstappen vai conquistar o quarto título mundial consecutivo, e aproveitou para provocar os rivais.

Atualmente, Max sustenta uma liderança de 52 pontos em cima de Lando Norris, da McLaren, apesar de não vencer a oito corridas, desde o GP da Espanha. O piloto Charles Leclerc, da Ferrari, atualmente é o terceiro, mas está a 86 pontos do tricampeão, que na visão de Marko, é mais forte mentalmente que os rivais.

- Verstappen é o melhor. Ele é o mais rápido, e acima de tudo, tem mais força mental para brigar pelo título do que Leclerc e Norris. Sabemos que Norris tem algumas fraquezas mentais. Li sobre alguns dos rituais que ele precisa fazer para ter um bom desempenho no dia da corrida - comentou o consultor.

Norris dominou o GP de Singapura, onde abriu vantagem de 20s para Verstappen. (Foto: Roslan Rahman/AFP)

Desde a última vitória de Verstappen, na Espanha, Norris venceu apenas duas corridas: nos Países Baixos e em Singapura. Charles Leclerc, por sua vez, faturou o GP da Itália. Foras do top 3 da tabela de pontuação, Oscar Piastri, Lewis Hamilton e George Russell também conquistaram o lugar mais alto do pódio e somaram pontos importantes.

Embora ainda longe do holandês, as vitórias de Leclerc e Piastri contribuiram para a mudança de cenário na competição de construtores. Agora, a liderança está com a McLaren, com 516 pontos, seguida logo atrás pela Red Bull, com 475. A Ferrari fecha a disputa acirrada, na terceira posição, com 441 pontos.

Após um intervalo de quatro semanas, a Fórmula 1 retorna neste fim de semana, entre os dias 18 e 20 de outubro, para o GP dos Estados Unidos, no Circuito das Américas, em Austin, no Texas.