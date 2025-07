Seleção Brasileira é destaque na VNL feminina e garante vaga na próxima fase

A Seleção Brasileira de vôlei feminino venceu a Bulgária por 3 sets a 1 na madrugada desta terça-feira (8) para quarta-feira (9), garantindo seu destaque na VNL. As ponteiras Ana Cristina e Júlia Bergmann, juntamente com a central Júlia Kudiess, estão entre as melhores da competição e foram fundamentais para a equipe de Zé Roberto garantir uma vaga na fase final do torneio internacional.

Em segundo lugar com 23 pontos na tabela, apenas um ponto atrás da Polônia, o Brasil assegurou sua presença entre as oito equipes que disputarão o título da sétima edição da VNL. A fase final ocorrerá na cidade de Łódź, na Polônia, entre os dias 23 e 27 de julho.

Ana Cristina tem sido um dos grandes nomes desse elenco renovado, destacando-se ao longo das semanas anteriores. Ela é a segunda maior pontuadora da competição e carregou a equipe enquanto a veterana Gabi Guimarães se recuperava de uma temporada intensa na Itália. Gabi, ponteira de 31 anos, retornou à Seleção na última semana e já está totalmente integrada ao grupo. Com essa dupla no ataque, a Seleção Brasileira segue em busca do inédito título da Liga.

Ana Cristina é a segunda maior pontuadora da competição, com 162 pontos, sendo 142 de ataque e 10 de saque, fazendo com que a ponteira seja a quinta melhor, até o momento. Já a central Júlia Kudiess é a melhor bloqueadora do torneio, e Júlia Bergmann apresenta o quarto melhor passe no fundo de quadra.

Seleção Brasileira durante partida contra a Bulgária pela VNL feminina (Foto: Divulgação Volleyballworld)

Apesar do bom desempenho, Gabi Guimarães ainda vê alguns pontos fracos que podem ser prejudiciais para a equipe ao longo das próximas partidas.

— A gente sabe que tivemos muitos altos e baixos, muitos erros, principalmente em alguns contra-ataques que não aproveitamos e bolas que não subiram. Temos muita coisa pra crescer, entender o que podemos fazer melhor. Agora, enfrentaremos três adversários muito difíceis que estão jogando muito bem, e precisamos buscar nossa evolução, diminuindo erros para jogar melhor nas próximas partidas — comentou Gabi após o jogo contra a Bulgária.

Brasil enfrenta a França nesta quinta (10)

O Brasil joga contra a França nesta quinta-feira (9), às 03h30 (de Brasília), em Chiba, no Japão, pelo segundo jogo da terceira semana da VNL. O confronto terá transmissão do Sportv (canal fechado) e da VBTV (streaming de vôlei).