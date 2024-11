No tiebreak, Minas vence o Fluminense pela Superliga Feminina de Vôlei

O Minas venceu o Fluminense por 3 sets a 2 (21/25, 25/23, 18/25, 25/23 e 15/10), nesta quinta-feira (29), em partida válida pela sétima rodada da Superliga Feminina de Vôlei, no ginásio do clube Sociedade Cultural, Esportiva e Recreativa Hebraica, no Rio de Janeiro. Kisy, do time mineiro, foi a destaque da partida com 34 pontos.

Com o resultado, o Minas vai para a terceira colocação, com 17 pontos, e conquista a terceira vitória seguida, após vencer o Barueri e o Pinheiros. Já o Fluminense segue na sexta posição, com 10 pontos.

➡️ COMO FOI A PARTIDA?

A partida começou com o Minas melhor, abrindo 6 a 3, mas o Fluminense conseguiu reagir e empatar em 6 a 6. O equilíbrio se manteve até a metade do set, mas o Tricolor Carioca se sobressaiu e abriu vantagem de quatro pontos para fechar a parcial em 25 a 21.

A segunda parcial começou de maneira parecida, com o Minas melhor. Porém, o time mineiro conseguiu manter a vantagem construída, 12 a 9. Com uma sobra no placar, o Minas administrou o resultado, que, apesar de quase sofrer o empate no final, fechou por 25 a 23.

Diferente dos sets anteriores, o time carioca conseguiu ser superior desde o início. Com vantagem confortável, o Tricolor fechou a parcial em 25 a 18. O quarto set foi o mais equilibrado da partida. O Fluminense abriu três pontos, 19 a 16. Porém, o Minas reagiu e conseguiu virar para 23 a 19, com Kisy e Pri Daroit brilhando. O Tricolor até conseguiu brigar na parte final, mas a equipe mineira venceu a parcial por 25 a 23.

Kisy, do Minas, foi a maior pontuadora da partida, com 34 pontos (Foto: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)

No tiebreak, o equilíbrio se manteve até a metade da parcial, quando o Minas conseguiu disparar no placar por quatro pontos, 13 a 9. No final, o time mineiro conseguiu ampliar a vantagem e venceu o set por 15 a 10 e a partida por 3 sets a 2.