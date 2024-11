GP do Catar: horários e onde assistir ao treino livre e a classificação da sprint

A Fórmula 1 inicia os seus trabalhos em Lusail, no Catar, nesta sexta-feira (29). O final de semana começa com um único treino livre às 10h20 (Horário de Brasília) e uma classificação para a sprint às 14h20, também no horário brasileiro. A transmissão será entre a Bandsports e a F1TV.

Campeonato decidido em Las Vegas

Max Verstappen decidiu o campeonato de pilotos em Las Vegas, ao chegar na quinta posição, a frente de Lando Norris, em sexto. O final de semana também foi marcado pela dominância da Mercedes, que teve George Russell na primeira posição e Lewis Hamilton na segunda.

Circuito Internacional de Lusail, no Catar (Foto: Reprodução)

Ainda tem decisão no Campeonato de Construtores

Mesmo que o Campeonato de Pilotos decidido, ainda tem competitividade no Campeonato de Construtores. A Ferrari, com 584 pontos e a McLaren, com 608, estão separadas por 24 pontos. A equipe italiana não vence os Construtores desde 2008, enquanto a britânica, desde 1998.

Veja os horários e onde assistir o treino livre e a classificação da sprint no GP do Catar.

GP do Catar — Treino Livre e Classificação da Sprint

Sexta-feira, 29 de novembro

10h20 — Treino livre (Bandsports e F1TV)

14h20 — Classificação sprint (Bandsports e F1TV)