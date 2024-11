Fórmula 1 renova contrato e mantém GP da Itália no calendário até 2031

A Fórmula 1 confirmou, nesta quarta-feira (27), que Monza vai seguir sediando o GP da Itália no calendário da categoria até 2031. A pista já tinha a permanência garantida até 2025, mas com o aumento do público local, aliado às obras de infraestrutura, as duas partes decidiram estender o acordo.

Conhecida como Templo da Velocidade, Monza recebe a Fórmula 1 desde que a categoria foi criada, em 1950. A temporada de 1980, no entanto, foi a única em que a praça italiana não sediou uma corrida da F1, uma vez que o local estava passando por reformas.

E por falar em reformas, recentemente Monza passou por uma mudança significativa e, de acordo com Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, a reestruturação foi fundamental para renovar o vínculo com o GP da Itália.

- Monza está no coração da história da Fórmula 1 e a atmosfera a cada ano é única. As recentes atualizações na infraestrutura do circuito e o investimento planejado mostram um forte comprometimento com o futuro de longo prazo da Fórmula 1 na Itália. Também quero prestar homenagem aos nossos incríveis fãs em todo o país que apoiam a F1 tão apaixonadamente - disse Domenicali.

A Fórmula 1 enfrenta uma onda de crescimento na Itália. Em 2023, a audiência acumulada ultrapassou os 183 milhões. Já no que diz respeito ao meio online, as redes sociais tiveram uma alta de 16%. Angelo Sticchi Damiani, presidente do Automóvel Clube da Itália, falou sobre a importância de Monza permanecer no calendário.

Charles Leclerc, da Ferrari, venceu o Grande Prêmio da Itália 2024 (Photo by MASSIMO PINCA / POOL / AFP)

- Como todos sabemos, Monza é a pista de corrida mais antiga do mundo a sediar uma corrida do Campeonato Mundial, e também é o evento mais antigo do calendário da Fórmula 1. Estamos todos cientes de que apenas a história não é mais suficiente. Após a repavimentação da pista e dos túneis para melhorar a segurança na pista e para os fãs, agora enfrentamos um novo desafio em 2025: melhorar a qualidade e a quantidade das ofertas de hospitalidade. Com esse objetivo em mente, já estamos trabalhando para nos manter à frente dos padrões exigidos pela Fórmula 1 moderna - finalizou.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro, para o GP do Catar, o penúltimo da temporada.