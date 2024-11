Leclerc contesta fala de Verstappen sobre título com rivais: ‘Não sabe o que é a Ferrari’

O GP de Las Vegas foi o evento que coroou Max Verstappen com o quarto título da carreira de maneira consecutiva no último fim de semana. Confiante após o tetracampeonato, o neerlandês deu aquela provocada e afirmou que também venceria o Mundial de Pilotos se estivesse na McLaren ou na Ferrari. Charles Leclerc, no entanto, contesta essa declaração do #1.

O monegasco reconheceu o talento e a confiança de Verstappen, mas não acredita que seja um fato incontestável que ele seria campeão na escuderia italiana. Segundo Leclerc, o titular da Red Bull “não sabe como é o carro da Ferrari” e não pode cravar que venceria o título com a equipe.

Portanto, para Leclerc, a fala de Verstappen foi “um pouco exagerada”. Porém, além do neerlandês, o consultor da Red Bull, Helmut Marko, também reforçou a afirmação do piloto do #1 e ainda acrescentou ao dizer que apenas ele teria sido campeão na equipe austríaca em 2024.

- Max é um piloto muito especial. Acho que o torna ainda mais especial é também a confiança que tem. No entanto, acredito que é muito difícil dizer algo assim sem realmente saber como é o carro - iniciou Leclerc

- Ele é um piloto incrível, sem dúvida. Se teria vencido ou não, não sei. Não sei como é o carro da Red Bull ou como é o da McLaren. Ele também não sabe como é a Ferrari, então talvez seja um pouco exagerado dizer algo assim - concluiu.

Charles Leclerc, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull, no Grande Prêmio de Las Vegas (Foto: Chris Graythen / AFP)

No Mundial de Pilotos, a Ferrari não foi a principal concorrente a Verstappen em 2024, já que Leclerc está em terceiro, atrás de Lando Norris, com 319 pontos. Já nos Construtores, a escuderia italiana está em segundo, com 584, e briga pelo título contra a McLaren, que tem 608. A Red Bull, com 555 tentos, aparece apenas em terceiro.

Agora, a Fórmula 1 retorna neste fim de semana, entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro, para o GP do Catar, o penúltimo da temporada.