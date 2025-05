Por enquanto, João Fonseca é o único brasileiro garantido na chave principal do Masters 1000 de Roma, que começa na quarta-feira (7). Mas, nesta segunda (5), o paranaense Thiago Wild passou pela estreia do qualifying e está a uma vitória de se juntar ao número 1 do país. Já o cearense Thiago Monteiro (106º) foi superado pelo italiano Federico Arnaboldi, 194º do mundo, em batalha que durou 3h06min, por 7/6(5), 6/7(5) e 6/3.

continua após a publicidade



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após sua vitória sobre o convidado local Pietro Basile, por 6/2 e 6/3, o paranaense encara o holandês Jesper De Jong, 93º colocado, por volta das 6h30 de Brasília desta terça (6). Semana passada, o tenista da Holanda surpreendeu João Fonseca logo na estreia do Challenger de Estoril.

Até hoje, aliás, De Jong venceu todos os seis jogos com brasileiros no profissional e sem perder sets até aqui. Além de Fonseca, já foram vítimas dele Felipe Meligeni, Matheus Pucinelli, João Reis, Karue Sell e Gustavo Heide em torneios desde 2019.

continua após a publicidade

Estreia de João Fonseca é uma das atrações

Em um torneio com tantas atrações, a maior delas, o retorno do número 1 do mundo, Jannik Sinner, a estreia de João Fonseca também está nessa lista, no Masters 1000 de Roma. Segundo o site da ATP, a presença do número 1 do Brasil é um dos 10 fatos que devem ser observados na competição italiana.

A entidade aponta o 65º do mundo, de 18 anos, como uma das estrelas da Next Gen a serem assistidas em Roma. Uma das outras é o tcheco Jakub Mensik, de 19 anos e 21º do mundo, campeão do Masters 1000 de Miami, em março, quando derrotou, na decisão, ninguém menos do que o sérvio e hexacampeão, Novak Djokovic.

continua após a publicidade

João Fonseca pode reencontrar Rublev

Sobre João Fonseca, o site da ATP lembra que o brasileiro venceu, em Buenos Aires, em fevereiro, seu primeiro título. E que, em Roma, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, pode reencontrar o russo Andrey Rublev, contra quem conquistou, em janeiro, a maior vitória da carreira. Na ocasião, o tenista carioca debutou em Grand Slams superando o então número 9 do mundo (vídeo abaixo).



O americano Learner Tien, de 19 anos, derrotado pelo brasileiro duas vezes no NextGen, inclusive na final, e também superado pelo carioca na estreia em Miami, é outro nome apontado pelo site da ATP.

Outra estrela da nova geração a ser observada em Roma é o anfitrião Federico Cina, de 18 anos e 323º, que debutou em Miami em torneios desse nível, derrotando o argentino Francisco Comesana (63º) na estreia. Na capital italiana, se superar o argentino Mariano Navone, o italiano vai medir forças com o compatriota Sinner.