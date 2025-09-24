Após uma emocionante final, o Piauí conquistou sua primeira medalha de ouro nos Jogos da Juventude, em Brasília. O feito veio no badminton, com a vitória de Fhelipe Lennon sobre Hiarley Branco, do RJ, por 2 a 1, com parciais de 23/21, 15/21 e 23/21.

- Acho que só tivemos bronze até agora - comemorou um aliviado campeão, após o triunfo apertado na decisão na capital federal.

Não foi a primeira vez que Lennon enfrentou Branco. Os dois já se conhecem de outros campeonatos, o que não diminuiu as dificuldades do atleta piauiense:



- Ele é mais alto e gosta de bolas mais baixas. Já eu prefiro um pouco mais altas, mas nem sempre consegui. O jogo foi mais difícil que eu imaginei - reconheceu Fhelipe.

Experiência única nos Jogos da Juventude

Aos 17 anos, Fhelipe já é um veterano da maior competição multiesportiva para estudantes do país. O piauiense tem dois ouros nas duplas masculinas, mas foi justamente em sua última participação que conseguiu ser campeão de simples.

- Até que enfim. Os Jogos da Juventude são uma experiência única. Eu já disputado torneios internacionais de badminton, este ano fomos bronze por equipes no Pan-americano Junior na Guatemala. Mas essa atmosfera aqui é diferente. Gente de todos os estados. E cada esporte tem pessoas de um jeito. Gosto de ver o basquete, o jogo em equipe. Bem diferente do badminton. E gosto do judô também. O combate físico - contou.



