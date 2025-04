Apesar do "fator casa" e da atuação de Nikola Jokic, o Denver Nuggets não conseguiu superar o Los Angeles Clippers no jogo 2 da primeira rodada dos playoffs da NBA 2024/25. Nesta segunda-feira (21), o time liderado por Kawhi Leonard levou a melhor no intenso confronto, que contou com 18 mudanças de liderança e 12 vezes o placar empatado. A vitória do Clippers por 105 a 102, fora de casa, empata a série por 1 a 1. Agora, o confronto parte para a Califórnia, onde será disputado o jogo 3 e 4.

Finalista na corrida para MVP, Nikola Jokic teve mais uma noite brilhante com o Nuggets. Apesar da derrota, o pivô não decepcionou dentro de quadra e registrou mais um triplo-duplo em seu currículo, com 27 pontos, 12 rebotes e 10 assistências. Jamal Murray e Michael Porter Jr. também foram grandes destaques da equipe de Denver no confronto. O segundo, por sua vez, ainda contou com um duplo-duplo ao converter - pontos e garantir - rebotes.

Do outro lado, o nome do jogo para o Clippers foi Kawhi Leonard que somou 39 pontos para garantir a dura vitória contra o Nuggets fora de casa. O ala ainda contribuiu com três rebotes, cinco assistências e dois roubos de bola. Vale destacar que, além do astro, nenhum outro jogador do time de Los Angeles superou a marca de 20 pontos. Apesar disso, Ivica Zubac entregou um duplo-duplo em boa atução na noite, com 16 pontos e 12 rebotes.

Próximos jogos da série entre Nuggets e Clippers

Com a série empatada, as equipes se enfrentam novamente na quinta-feira (24), às 22h (de Brasília), em Los Angeles. Ainda na Califórnia, o jogo 4 está agendado para o próximo sábado (26). O duelo seguinte acontece na terça-feira (29), quando a série retorna para Denver. Caso haja necessidade, os jogos 6 e 7 serão disputados nos dias 1 e 3 de abril, respectivamente.