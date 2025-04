O dia 13 de abril de 2013 ficou marcado na história do basquete mundial. Neste dia, Kobe Bryant entrou em quadra pela última vez como jogador profissional. A princípio, a data em questão deveria ter marcado apenas o seu adeus das quadras da NBA, mas o armador decidiu fazer história com as vestes do Los Angeles Lakers. Em uma das partidas mais emblemáticas de sua carreira, a lenda mostrou o motivo de ser um dos maiores nomes da liga norte-americana.

continua após a publicidade

➡️ Playoffs da NBA 2024/25: veja datas, horários e confrontos

Com a repercussão de sua aposentadoria estampada na imprensa mundial, Kobe arrastou uma multidão de fãs para o confronto diante do Utah Jazz. Ao longo de 42 minutos disputados, Bryant assumiu o protagonismo ao anotar 60 pontos e quadro assistências. Ao nível de comparação, o segundo maior pontuador do embate assinou 42 pontos a menos que o armador.

Reverenciado do início ao fim por torcedores e até mesmo adversários, o astro orquestrou o triunfo do Los Angeles Lakers por 101 a 96. Kobe Bryant não conseguiu conter a emoção com as homenagens recebidas em quadra, com as arquibancadas lotadas entoando gritos sem parar. Ao fim da partida, a lenda da NBA agradeceu o carinho dos adeptos e todas as oportunidades recebidas na liga norte-americana de basquete.

continua após a publicidade

- Obrigado a todos pelo carinho. Foi inesquecível. Vocês moram no fundo do meu coração. Muito obrigado por tudo o que vocês fizeram. Não só hoje como em toda a minha carreira. Um final perfeito seria com um campeonato. Mas essa noite voltando a jogar bem e proporcionando pela última vez um momento assim a todos me deixa muito feliz. O mais legal para mim foi que os meus filhos realmente me viram jogar como eu costumava jogar - disse o ex-Lakers.

Kobe Bryant tem a camisa 24 e 8 aposentada no Los Angeles Lakers (Foto: Acervo Lance!)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O legado incontestável de Kobe Bryant

Os primeiros passos de Kobe Bryant dentro das quadras ocorreram na temporada 1996/97, quando o Los Angeles Lakers concedeu a oportunidade do ala estrear na NBA. Mostrando seu amor e devoção à equipe da Califórnia, o lendário jogador somente defendeu a franquia em sua carreira, motivo de ser considerado um dos maiores jogadores do Los Angeles.

continua após a publicidade

Ainda que estivesse aposentado das quadras, Kobe costumava marcar presença nas arquibancadas, sendo reverenciado em todas as aparições. Para a infelicidade dos fãs e amantes da NBA, em agosto de 2020, o astro se envolveu em um acidente aéreo, que o vitimou, assim como sua filha mais velha, Gianna “Gigi” Bryant.

Mesmo brilhando em outros ares, o legado de Kobe Bryant jamais deixou de ser enaltecido. Como forma de demarcar a trajetória de um dos maiores da história, o Lakers aposentou as camisas de número 8 e 24. No mais, confira algumas das façanhas da lenda: