O New York Knicks começou sua campanha nos playoffs da NBA 2024/25 com a vantagem, mas viu o Detroit Pistons igualar a série ainda no Madison Square Garden. Fora de casa, o time liderado por Cade Cunningham derrotou os donos da casa por 100 a 94 nesta segunda-feira (21), com forte dominância nos rebotes, especialmente no setor defensivo. O time de Nova York ainda apertou o adversário, mas atuações no "clutch time" definiram o confronto.

Como foi o jogo entre Knicks e Pistons?

Primeiro tempo

O jogo começou com as defesas se impondo no Madison Square Garden. O Knicks conseguiu limitar Cade Cunningham, enquanto o Detroit Pistons pouco aproveitava o "pick and roll" com Jalen Duren contra Karl-Anthony Towns. Na defesa, os visitantes também se saíam bem, protegendo o perímetro e forçando o time de Nova York a pontuar basicamente no garrafão. Com ataques travados, o placar refletia o equilíbrio: 16 a 15 para os Knicks.

No fim do primeiro período, os donos da casa erraram sete dos últimos oito arremessos. Sem Brunson e Towns em quadra, o time caiu de rendimento, e o Pistons aproveitou para acelerar o jogo. Com Cunningham mais agressivo, Detroit virou e fechou o quarto com 25 a 18 no placar.

No segundo período, o armador do Pistons manteve o ritmo e contou com boas contribuições de Dennis Schroder, Tobias Harris e Malik Beasley. Vale destacar que Cunningham converteu 12 pontos neste quarto. Além disso, a forte marcação da equipe possibilitou contra-ataques rápidos e ataques antes da defesa adversária se posicionar, gerando idas constantes à linha de lance livre.

Do outro lado, o Knicks ainda tentou explorar Towns contra Harris, sem sucesso, enquanto Brunson voltou a pontuar bem. Mikal Bridges também apareceu e ajudou a manter o Knicks vivo no jogo. No intervalo, 55 a 49 para os visitantes.

Segundo tempo

Na volta dos vestiários, os ataques de ambas equipes seguiram frios: juntas, acertaram apenas um dos sete primeiros arremessos. Os donos da casa, por sua vez, começaram com um preocupante 1-11 no terceiro quarto, e o Pistons aproveitou para abrir a vantagem. No entanto, a quarta falta de Ausar Thompson agitou o momento para o Knicks, que reagiram e encurtaram a desvantagem no placar.

Além disso, o destaque vai para a diferença nos rebotes entre os times. Detroit conseguiu 16 novas oportunidades em bolas recuperadas, contra apenas oito da franquia de Nova York em todo o período.

O último período foi marcado pelo equilíbrio e pela força das defesas. Apesar da boa sequência nos últimos quartos, Cade Cunningham sofreu com o aproveitamento durante esse tempo, com nenhum arremesso de quadra convertido. O time, no entanto, continuava a marcar e a vantagem do Pistons não foi perdida, chegando a 88 a 75 nos primeiros minutos. Pouco tempo depois, no entanto, uma sequência de faltam diminuiu a diferença para apenas quatro pontos.

O jogo ainda foi empatado a menos de dois minutos para o fim do confronto, quando Josh Hart deixou o placar em 94 a 94. No "clutch time", Dennis Schroder voltou a brilhar e acertou uma bola de três crucial. Com menos nove segundos no relógio, Schroder e Jalen Duren mataram o duelo nos lances livres para selar a vitória do Pistons: 100 a 94.

Próximos jogos da série

Com a série empatada, as equipes se enfrentam novamente na quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), em Detroit. Ainda na cidade de Michigan, o jogo 4 está agendado para o próximo domingo (27), enquanto o próximo confronto acontecerá na terça-feira seguinte (29), quando os times voltam para Nova York. Caso haja necessidade, os jogos 6 e 7 acontecem nos dias 1 e 3 de abril, respectivamente.