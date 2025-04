Além do coelhinho da Páscoa, o Golden State Warriors costuma presentear os torcedores do azul e dourado nesta data festiva. Desde a chegada de Stephen Curry ao time, via Draft de 2009, a franquia de San Francisco construiu um impressionante histórico de vitórias em partidas realizadas no domingo de Páscoa: são 12 triunfos em 14 jogos disputados. Ademais, a equipe contribuiu mais uma vez para a "tradição" com o resultado positivo de 95 a 85, contra o Houston Rockets, neste domingo (20).

continua após a publicidade

➡️ Com show de Curry, Warriors derrota Rockets em estreia nos playoffs da NBA

Para começar com a vantagem na série, o Warriors superou o Houston Rockets em uma vitória marcada por altos e baixos. Apesar disso, o time pôde contar com mais uma atuação de destaque de Stephen Curry, que anotou 31 pontos, seis rebotes e três assistências, sendo novamente decisivo no resultado.

O bom retrospecto no domingo de Páscoa da equipe californiana começou em 2010, com uma vitória apertada sobre o Toronto Raptors por 113 a 112. Embora ainda em seu primeiro ano na NBA, Curry já mostrava sinais do craque que se tornaria ao registrar um forte duplo-duplo: 29 pontos, oito rebotes e 12 assistências.

continua após a publicidade

Desde então, o armador só ficou de fora de duas partidas realizadas na Páscoa, em 2012 e 2018, ambas vencidas pelo Warriors. Nas outras 12, esteve em quadra e liderou a equipe em diversas exibições marcantes. Em 2013, por exemplo, anotou 39 pontos contra o Portland Trail Blazers. Em 2021, mesmo na derrota diante do Atlanta Hawks, brilhou com 37 pontos.

Seja em jogos de playoffs ou temporada regular, a consistência da franquia nos domingos de Páscoa virou praticamente uma tradição. A atuação sólida contra o Spurs em 2024 e o domínio sobre o Portland em 2023, na vitória por 157 a 101, reforçam esse padrão de excelência.

continua após a publicidade

Ao longo das 12 partidas em que esteve presente no feriado cristão, Stephen Curry acumula médias de 26 pontos, 5 rebotes e 6 assistências por jogo. Estes números só comprovam sua influência direta nesse aproveitamento quase impecável da equipe.

Por "superstição" ou pura coincidência estatística, o fato é que o Warriors se tornou forte adversário na Páscoa com Curry em quadra. Agora, a cada novo domingo festivo, os torcedores já imaginam: o chocolate pode até acabar, mas a vitória dos "Guerreiros da Califórnia" parece garantida.

Confira a lista completa de jogos do Warriors na Páscoa

2010 - 4 de abril: Golden State Warriors 113 x 112 Toronto Raptors - Curry: 29 pontos, oito rebotes e 12 assistências 2012 - 7 de abril: Golden State Warriors 112 x 97 Denver Nuggets - Curry: não jogou 2013 - 30 de março: Golden State Warriors 125 x 98 Portland Trail Blazers - Curry: 39 pontos, cinco rebotes e seis assistências 2014 - 4 de abril: Golden State Warriors 109 x 105 Los Angeles Clippers - Curry: 14 pontos, três rebotes e sete assistências 2015 - 5 de abril: Golden State Warriors 92 x 107 San Antonio Spurs - Curry: 24 pontos, quatro rebotes e seis assistências 2016 - 27 de março: Golden State Warriors 117 x 105 Philadelphia 76ers - Curry: 20 pontos, três rebotes e oito assistências 2017 - 16 de abril: Golden State Warriors 121 x 109 Portland Trail Blazers - Curry: 29 pontos, cinco rebotes e quatro assistências 2018 - 1 de abril: Golden State Warriors 117 x 107 Phoenix Suns - Curry: não jogou 2019 - 21 de abril: Golden State Warriors 113 x 105 Los Angeles Clippers - Curry: 12 pontos, 10 rebotes e sete assistências 2021 - 4 de abril: Golden State Warriors 111 x 117 Atlanta Hawks - Curry: 37 pontos, cinco rebotes e duas assistências 2022 - 16 de abril: Golden State Warriors 123 x 107 Denver Nuggets - Curry: 16 pontos, três rebotes e quatro assistências 2023 - 9 de abril: Golden State Warriors 157 x 101 Portland Trail Blazers - Curry: 26 pontos, cinco rebotes e sete assistências 2024 - 31 de março: Golden State Warriors 117 x 113 San Antonio Spurs - Curry: 33 pontos, um rebote e oito assistências 2025 - 20 de abril: Golden State Warriors 95 x 85 Houston Rockets - Curry: 31 pontos, seis rebotes e três assistências

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte