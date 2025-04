Playoffs da NBA 2025: veja ranking de atletas mais bem pagos

Os playoffs da NBA começaram no último sábado (19), com as 16 melhores equipes da temporada regular iniciando a caminhada rumo ao troféu Larry O’Brien. A fase decisiva da maior liga de basquete do mundo vai até meados de junho e reúne algumas das maiores estrelas — e também os maiores salários.



Segundo dados do site Spotrac, o ala Jayson Tatum, do Boston Celtics, é o atleta com o maior salário médio anual entre os que seguem vivos no mata-mata: US$ 62,7 milhões, o equivalente a cerca de R$ 427 milhões por ano, na cotação atual.

Na sequência aparecem Giannis Antetokounmpo (Bucks) e Jaylen Brown (Celtics). Fora da lista estão nomes como Joel Embiid, Anthony Davis e Devin Booker, que não classificaram suas equipes aos playoffs.

💰 Top 10 salários entre os classificados*

Jayson Tatum (Celtics) – US$ 62,7 mi (~R$ 427 mi) Giannis Antetokounmpo (Bucks) – US$ 58,4 mi (~R$ 397,7 mi) Jaylen Brown (Celtics) – US$ 57 mi (~R$ 389,1 mi) Damian Lillard (Bucks) – US$ 56,3 mi (~R$ 383,1 mi) Jimmy Butler (Warriors) – US$ 55,4 mi (~R$ 377,8 mi) Nikola Jokic (Nuggets) – US$ 55,2 mi (~R$ 376,1 mi) Bam Adebayo (Heat) – US$ 55,1 mi (~R$ 375,4 mi) Karl-Anthony Towns (Knicks) – US$ 55,1 mi (~R$ 375,1 mi) Stephen Curry (Warriors) – US$ 53,8 mi (~R$ 366,7 mi) Jamal Murray (Nuggets) – US$ 51,9 mi (~R$ 353,4 mi)

💲 Fonte: Spotrac | Cotação do dólar: R$ 6,81

🏀 Confrontos dos playoffs da NBA 2025

Conferência Leste

(1) Cavaliers x Heat (8)

(2) Celtics x Magic (7)

(3) Knicks x Pistons (6)

(4) Pacers x Bucks (5)

Conferência Oeste

(1) Thunder x Grizzlies (8)

(2) Rockets x Warriors (7)

(3) Lakers x Timberwolves (6)

(4) Nuggets x Clippers (5)

