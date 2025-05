NFL oficializa: Chiefs será adversário do Charges em jogo no Brasil

A NFL divulgou nesta quarta-feira (14) o confronto que será realizado no jogo no Brasil, na Neo Química Arena. É a segunda vez que a principal liga de futebol americano do mundo promove um jogo no Hemisfério Sul — todos eles no Brasil. O jogo será entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs. Esse será o quarto jogo do Chiefs fora dos Estados Unidos. A partida será no dia 5 de setembro.

O confronto no Brasil já havia sido antecipado pelo perfil @oQuarterback na rede social “X” e confirmado pelo Lance!. O mandante da partida será o Los Angeles Chargers.

Clima do Brasil preocupa ídolo do Chiefs

Durante participação no podcast “New Heights”, Travis Kelce, ídolo do Chiefs, demostrou preocupação com o clima do Brasil. A previsão para São Paulo em setembro é de temperaturas próximas aos 27°C.

— Tem algo especial em chegar perto do Equador. Não quero vestir um uniforme de futebol americano fazendo isso. — disse.

Apesar da reclamação com o clima, Kelce garantiu que estará pronto:

— Se estiver quente e úmido, como eu esperava, vou ficar péssimo. Mas vamos dar um jeito de vencer. — finalizou.

Liga no Brasil em 2025

Após o sucesso do jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers em 2024, a NFL realizará mais uma partida no Brasil. Em janeiro, o Lance! publicou com exclusividade que o Los Angeles Chargers seria o mandante do jogo na Neo Química Arena, informação confirmada pela liga em fevereiro.

Em março, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou que a liga de futebol americano irá realizar um jogo na cidade em 2026. A NFL, por sua vez, desmentiu as falas do político e reafirmou o compromisso com São Paulo. O Lance!, no entanto, apurou que há conversas em andamento por uma partida na capital fluminense no próximo ano.