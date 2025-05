NFL pode permitir que jogadores participem das Olimpíadas; entenda

A National Football League (NFL), principal liga de futebol americano do mundo, anunciou nesta quinta-feira (15) que considera permitir a participação de jogadores do esporte nas Olimpíadas de Los Angeles 2028. Os proprietários irão discutir a possibilidade em reunião na próxima semana.

Em 2028, o flag football fará parte do programa olímpico de Los Angeles. O esporte é uma adaptação com menos contato do futebol americano. Se a medida da NFL for aprovada, jogadores da liga que não praticam o flag poderão integrar seleções nos jogos de 2028.

Em documento divulgado nesta quinta-feira, a liga afirma que a medida pode promover o flag football e aumentar o alcance global da NFL.

— Os membros acreditam que a participação de jogadores da liga nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028, apoiará o crescimento e promoverá diversos interesses da liga. Incluindo o aumento do interesse dos fãs no flag football, expandindo o alcance global da liga e proporcionando maiores oportunidades de engajamento aos fãs e parceiros da NFL. Com isso, fica resolvido que o Conselho de Administração está autorizado a negociar acordos — diz a resolução.

Entenda as regras de participação nas olimpíadas

Jogadores sob contrato com a NFL poderão fazer testes para um time de flag football, podendo participar das Olimpíadas de Los Angeles, em 2028; A participação será limitada a não mais que um jogador de cada clube da NFL, além de permitir que cada jogador internacional represente sua nação; Um acordo obrigará as equipes olímpicas de flag football a implementarem padrões mínimos para que as equipes médicas e superfícies de campo estejam favoráveis a um jogador de futebol americano; Uma programação de jogos de flag football será elaborada de forma que não conflite com os compromissos de um jogador da NFL.

O que é o flag football?

O flag football, também conhecido como flag, é uma vertente do futebol americano, sendo uma versão com menos contato, dispensando o uso de equipamentos como capacetes, joelheiras e ombreiras, comuns no futebol da bola oval. No futebol americano, é necessário derrubar o oponente para parar uma jogada. No flag, basta arrancar uma fita (flag) do jogador adversário.

Por ser uma vertente mais segura e barata, já que não precisa de equipamentos de segurança caros, o flag é muito praticado por crianças, mas também tem espaço para adultos e seleções profissionais.

Partida de Flag Football feminino; esporte é vertente do futebol americano (Foto: Facebook/FlagFootballBrasil)

Em 2024, o flag foi incluído no Programa Olímpico de Los Angeles com o beisebol, críquete, squash e lacrosse. Os esportes foram propostos pelo comitê organizador das Olimpíadas de 2028 e aceitos em votação no Comitê Olímpico Internacional.

A Seleção Brasileira de Flag Football tem resultados expressivos em competições internacionais. Em 2021, a seleção feminina alcançou a melhor posição em um mundial de flag, conquistando a quarta posição.