Time da NFL promove ação com influenciadora e atriz brasileira

A NFL anunciou nesta semana o calendário de jogos inernacionais da temporada e o Brasil irá receber o Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs no dia 5 de setembro, na Neo Quimica Arena, em São Paulo. Os Chiefs não perderam tempo e promoveram o “Chiefs Taxi” em uma ativação com a influenciadora Vevito, fã assumida da liga de futebol americano.

A influenciadora iria participar de uma gravação para um documentário sobre a NFL no Brasil, mas foi surpreendida com uma carona inusitada do "Chiefs Taxi" com a presença da atriz Valentina Bandeira, além de um ingresso para o jogo em São Paulo.

Dentro do veículo temático a atriz começou uma conversa com a influenciadora a respeito de esportes, vida e superação, enquanto passeavam por pontos icônicos da capital paulista.

Iniciativa contou com a atriz Valentina Bandeira, a influenciadora Vevito e apoio da NFL; time jogará na partida na Neo Química Arena, em Setembro. #ComunicaçãoeMarketing #NFL https://t.co/BBsWZdzgKu — Meio&Mensagem (@meioemensagem) May 15, 2025

Ingressos para o jogo da NFL no Brasil

A venda para o público geral começa dia 12 de junho, enquanto clientes da corretora de investimentos XP terão uma pré-venda exclusiva entre os dia 9 a 11 do mesmo mês. A venda dos ingressos será feita pelo site da Ticketmaster.

Travis Kelce, jogador do Chiefs, em jogo da NFL em 2023 (Foto: Andrew Mather / Kansas City Chiefs)

