NFL: Chargers e Chiefs treinam em São Paulo antes do duelo; veja programação

A NFL divulgou a programação de Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs antes do duelo na Neo Química Arena, em São Paulo, no próximo dia 5 (sexta-feira). Cada equipe realizará um treinamento e concederá entrevistas coletivas nos dias anteriores à partida.

continua após a publicidade

➡️ Globo x ESPN: entenda divisão de direitos da NFL no Brasil

Conforme apurou o Lance!, o primeiro pousar no Brasil deve ser o mandante LA Chargers, com chegada prevista para terça-feira (2) à noite. Já o KC Chiefs desembarca na capital paulista na quarta-feira (3) para o confronto válido pela primeira rodada da temporada regular 2025/26.

A NFL, por sua vez, informou que os Chargers realizarão treinamento no fim da tarde de quarta-feira (3), no centro de treinamento do Corinthians, o CT Joaquim Crava. Antes, no mesmo local, o técnico Jim Harbaugh e o quarterback Justin Herbert concedem entrevista coletiva. Após as atividades em campo, outros jogadores atenderão à imprensa.

continua após a publicidade

Já os Chiefs treinam no São Paulo Athletic Club (SPAC) na manhã de quinta-feira (4), véspera da partida. Após a prática, o técnico Andy Reid e o quarterback Patrick Mahomes, além de possíveis outros jogadores, participam de entrevista coletiva.

A programação apresenta diferenças em relação à preparação para o duelo entre Philadelfia Eagles e Green Packers, em setembro do ano passado, o primeiro jogo da NFL no Brasil. Na ocasião, ambos times realizaram treinamentos na véspera da partida, com os mandantes Eagles na Neo Química Arena e os visitantes Packers no CT Joaquim Grava.

continua após a publicidade

➡️ NFL Madden 26: EA Sports acerta na evolução do antecessor e segue em crescimento

Outras ativações da NFL para o jogo em São Paulo

Além da estreia oficial da NFL em solo brasileiro, São Paulo recebe uma série de ativações e atrações ligadas à liga entre os dias 31 de agosto e 14 de setembro. A programação envolve esporte, cultura, arte e experiências abertas ao público em diferentes pontos da cidade.

O calendário tem início no próximo domingo (31) com o Torneio Nacional NFL Flag Brasil sub-15 feminino, realizado no Clube Recreativo CERET, no Tatuapé. Doze equipes de todo o país disputam partidas em formato eliminatório. As semifinais começam às 14h e a cerimônia de premiação está marcada para 16h.

No mesmo dia, abre ao público a instalação temática Giant NFL Football Installation, no Shopping Cidade, com cenários ligados à liga disponíveis durante toda a semana.

A partir da segunda-feira, 1º de setembro, três murais de arte de rua ganham destaque na capital paulista. As obras são assinadas por Eduardo Kobra (R. Pedroso Alvarenga, 1004 – Itaim Bibi), Crica Monteiro (Av. Bernardino de Campos, 207 – Vila Mariana) e Leonardo Santos (R. da Consolação, 2538 – Consolação).

➡️ NFL anuncia evento no Rio de Janeiro e em outras seis cidades

Já na quarta-feira (3) os Los Angeles Chargers realizam uma ativação de flag football com jovens locais no CERET, às 10h. No dia seguinte, a ação se repete, desta vez com os Kansas City Chiefs, no mesmo local, entre 9h e 11h. Ainda na noite de quarta-feira (3), a Prefeitura de São Paulo recebe projeções temáticas da NFL em sua fachada, no Viaduto do Chá.

De 5 a 14 de setembro, o público poderá visitar a mostra fotográfica NFL Brasil: A Gente Também Joga, no Espaço Alto. A exposição reúne imagens de Luisa Dörr, trazendo uma perspectiva do futebol americano no Brasil sob o olhar da cultura e da paixão pelo esporte.

A programação cultural e esportiva se encerra no domingo, 7 de setembro, com a realização da NFL Run, corrida de 5 km e caminhada recreativa de 2 km, marcada para as 7h.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte