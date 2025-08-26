Taylor Swift e Travis Kelce anunciaram nesta terça-feira (26) que estão noivos. A relação, que teve início há cerca de dois anos, começou de forma inusitada e roubou os holofotes da NFL nos últimos anos. O Lance! relembra como a estrela da música e o astro do futebol americano se conheceram.

Em julho de 2023, Travis revelou no podcast "New Heights", que conduz junto ao irmão e também hoje ex-jogador da NFL Jason Kelce, que tentou entregar à cantora um bracelete da amizade com seu número de telefone durante um show da The Eras Tour, mas foi barrado pelos seguranças. A história viralizou na internet e comoveu fãs tanto da artista quanto do tight-end.

A partir do episódio, rumores sobre um possível envolvimento começaram a circular até outubro, quando Taylor compareceu a um jogo do Kansas City Chiefs contra o New York Jets. Na ocasião, Swift assistiu à partida em um camarote ao lado da mãe do atleta e, após o duelo, os dois seguiram juntos para um jantar.

Desde então, a cantora passou a acompanhar de perto a NFL. Durante a temporada 2023/24 da liga, Taylor esteve presente em 13 partidas dos Chiefs, incluindo a final da Conferência Americana, quando o casal protagonizou um beijo no gramado após a vitória. No Super Bowl, ela voltou a marcar presença e celebrou o título ao lado de Travis Kelce, apesar de ter se apresentado em Tóquio na noite anterior à decisão.

Com o namoro firmado, o jogador também passou a fazer aparições em shows da The Eras Tour, inclusive subindo no palco junto à companheira. Na última temporada, contudo, Taylor só conseguiu estar presente em mais três jogos do Kansas City, mas o recorde geral impressiona: os Chiefs venceram 13 dos 16 jogos com a estrela do pop na torcida.

A próxima parada de Travis Kelce e Taylor Swift pode ser no Brasil. O Kansas City Chiefs estreia na temporada 2025/26 da NFL enfrentando o Los Angeles Chargers na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), no dia 5 de setembro (sexta-feira). Enquanto a presença do tight-end está confirmada, o apoio da noiva dos camarotes da casa do Corinthians segue como rumor.

