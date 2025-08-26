Globo x ESPN: entenda divisão de direitos da NFL no Brasil

A NFL inicia uma nova era de transmissões no Brasil a partir desta temporada. O Grupo Globo anunciou na manhã desta terça-feira (26) acordo para televisionar partidas da liga de futebol americano e dividirá os diretos com a ESPN, que perde número considerável de jogos.

A Globo, via Sportv, transmitirá o Thursday Night Football (TNF) às quintas-feiras e dois jogos nos domingos, incluindo o Sunday Night Footbal (SNF), durante a temporada regular. Conforme apurou o Lance!, a emissora também disponibilizará jogos na "GE TV", novo canal de Youtube.

Por sua vez, a ESPN também exibirá três jogos por rodada, ao invés dos sete que transmitia até o ano passado. O canal estadunidense terá duas partidas nas tardes de domingo e o Monday Night Football, na noite de segundas-feiras. Os duelos transmitidos pela TV também estarão disponíveis no Disney+, enquanto o NFL Redzone segue sem confirmação por conta do novo acordo entre ESPN americana e a liga. Além disso, a RedeTV! segue com uma partida por rodada nos domingos.

Nos playoffs da NFL, a Globo ficará responsável por transmitir os jogos da NFC, enquanto a ESPN exibirá a disputa da AFC. Por fim, o Super Bowl será alternado entre as emissoras; o canal brasileiro anunciou o próximo SB, em fevereiro de 2026, enquanto o Grupo Disney+ confirmou as finais de 2027 e 2031.

