Lance! Biz

Globo x ESPN: entenda divisão de direitos da NFL no Brasil

Maior emissora do país anuncia pacote de jogos da liga de futebol americano

NFL, PHILADELPHIA EAGLES VS GREEN BAY PACKERS
imagem cameraJair Alexander, do Green Bay Packers, entra em campo com bandeira do Brasil para duelo com o Philadelphia Eagles na Arena Corinthians, pela abertura da NFL 2024 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/08/2025
17:14
Atualizado há 2 minutos
  Matéria
  Mais Notícias

A NFL inicia uma nova era de transmissões no Brasil a partir desta temporada. O Grupo Globo anunciou na manhã desta terça-feira (26) acordo para televisionar partidas da liga de futebol americano e dividirá os diretos com a ESPN, que perde número considerável de jogos.

A Globo, via Sportv, transmitirá o Thursday Night Football (TNF) às quintas-feiras e dois jogos nos domingos, incluindo o Sunday Night Footbal (SNF), durante a temporada regular. Conforme apurou o Lance!, a emissora também disponibilizará jogos na "GE TV", novo canal de Youtube.

Por sua vez, a ESPN também exibirá três jogos por rodada, ao invés dos sete que transmitia até o ano passado. O canal estadunidense terá duas partidas nas tardes de domingo e o Monday Night Football, na noite de segundas-feiras. Os duelos transmitidos pela TV também estarão disponíveis no Disney+, enquanto o NFL Redzone segue sem confirmação por conta do novo acordo entre ESPN americana e a liga. Além disso, a RedeTV! segue com uma partida por rodada nos domingos.

Nos playoffs da NFL, a Globo ficará responsável por transmitir os jogos da NFC, enquanto a ESPN exibirá a disputa da AFC. Por fim, o Super Bowl será alternado entre as emissoras; o canal brasileiro anunciou o próximo SB, em fevereiro de 2026, enquanto o Grupo Disney+ confirmou as finais de 2027 e 2031.

bandeiras do Brasil e estados unidos esticadas na Arena Corinthians, em São Paulo
Jogo da NFL no Brasil; liga terá transmissões de Globo e ESPN a partir de 2025 (Foto: Wagner Meier/Getty Images)

