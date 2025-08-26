Antes do retorno da NFL, Travis Kelce anunciou nova conquista em sua vida pessoal ao lado de Taylor Swift. A liga de futebol americano terá primeiro jogo da temporada 2025/26 na próxima quinta-feira, no dia 4 de setembro. Enquanto isso, o tight end do Kansas City Chiefs celebra o recém-noivado com a cantora pop.

continua após a publicidade

➡️ Globo anuncia acordo para transmissão da NFL

As primeiras aparições do casal norte-americano aconteceram em setembro de 2023, quando o relacionamento enfim engatou. O astro da NFL fora quem procurou a artista primeiro durante a passagem da "The Eras Tour" - tour de shows de Taylor Swift - pelos Estados Unidos. Após o encontro, parece que o namoro não demorou para decolar.

Os meses se passaram, e a cantora começou a fazer cada vez mais aparições em jogos do Chiefs na NFL. Nas últimas duas disputas do Super Bowl, inclusive, Swift foi um dos assuntos mais comentados da partida, para a alegria e revolta de alguns torcedores da liga norte-americana.

continua após a publicidade

— Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar — escreveu o casal, em publicação no Instagram.

Carreira de Travis Kelce na NFL

Em 2013, Travis Kelce foi selecionado na terceira rodada do Draft pelo Kansas City Chiefs. O Tight End esteve no topo do mundo… por minutos. Uma lesão no joelho tirou o jogador da temporada inteira como calouro. Mais uma vez, parecia que tudo estava escapando por ocasiões que muitas vezes não eram controladas. Mas, novamente, o mais novo jogador de Kansas escolheu acreditar. Trabalhou em silêncio e voltou mais forte.

Travis Kelce, jogador do Chiefs, em jogo da NFL em 2023 (Foto: Andrew Mather / Kansas City Chiefs)

Desde então, foram sete temporadas consecutivas com mais de 1.000 jardas recebidas — o único Tight End da história a fazer isso. Kelce quebrou o recorde de jardas por um TE em uma única temporada, com 1.416, em 2020. Foi nomeado para o Pro Bowl dez vezes. Venceu três Super Bowls. Jogou cinco finais em seis anos. Mas o que mais podemos destacar é que Travis nunca se esqueceu de onde veio.

continua após a publicidade

Travis Kelce renovou com os Chiefs até 2027. O amor por esse jogo ainda falou mais alto. E, bom, agora ele também é o Tight End mais bem pago da NFL.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Após o namoro, novos fãs abraçaram a NFL

A vida, para ele, não tem sido apenas dentro de campo, mais. Fora dele, encontrou novos meios de se expressar. Travis Kelce e seu irmão Jason criaram o podcast "New Heights". Começou como uma conversa entre irmãos e virou um fenômeno.

E, sim, o podcast explodiu ainda mais quando o relacionamento do jogador com a Taylor Swift veio a público. A galera fala muito sobre isso. Inclusive muitas “Swifties” que nunca tinham ouvido falar de first downs ou Tight Ends passaram a acompanhar o esporte em peso.