A Neo Química Arena, casa do Corinthians, se prepara para receber pela segunda vez uma partida da NFL, no próximo dia 5 de setembro. Após jogo de estreia da liga de futebol americano em solo brasileiro em 2024, entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentam em São Paulo pela primeira rodada da temporada regular de 2025/26.

A preparação do estádio para o duelo entre Chargers e Chiefs tem sido gradual, mas passará a ser mais "agressiva" nas próximas semanas, com a aproximação da data. Uma das medidas é a implementação de arquibancada móvel, com cerca de 1.500 lugares extras, junto ao setor leste. Assim como no ano passado, a capacidade da Neo Química chegará aos 50 mil.

Além disso, uma das grandes questões no evento de 2024 foi a condição do gramado da Arena Corinthians. Contudo, em julho, durante a parada para o Mundial de Clubes, o clube reformou o campo pela primeira vez desde a implementação em 2013. O entendimento do Timão é que o solo está nas melhores condições desde a Copa do Mundo de 2014.

A troca da grama do estádio já estava prevista e não aconteceu apenas por conta das partidas da NFL. No entanto, o Lance! apurou que a validade do estado do gramado estava na reta final durante o confronto entre Eagles e Packers; o Corinthians, por sua vez, não associa a isso às críticas feitas por jogadores e torcedores das equipes.

Jogo da NFL afeta calendário do Corinthians?

Os últimos ajustes para a partida entre Chargers e Chiefs serão feitos a partir de 1º de setembro (segunda-feira), dia seguinte ao Derby contra o Palmeiras pelo Brasileirão, disputado na Arena. A NFL, então, atuará junto à administração do estádio para fazer as últimas modificações no local, como a roupagem interna e externa e avaliação do gramado.

Após o clássico, o Timão volta a campo apenas no próximo dia 11 (quinta-feira), seis dias após o evento de futebol americano, para enfrentar o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, também na Neo Química. Desta forma, o clube não enxerga como um problema a realização do jogo e acredita que o tempo de recuperação do solo é o suficiente.

Internamente, inclusive, o Corinthians trata como um "orgulho" receber os eventos da NFL em sua Arena. O clube considera as partidas da liga estadunidense como importantes no processo de internacionalização da marca.

Patrocinadores se preparam para o evento

Além de NFL, Corinthians e Arena, os patrocinadores também se movimentam para o jogo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs. No Palco Lance! do Rio Innovation Week, o VP de marketing e novos negócios da BRF, Marcel Sacco, e o gerente nacional da New Era Brasil, Guilherme Nogueira, exaltaram a parceria com a liga e comentaram os planos para o evento deste ano.

Nogueira revelou que a New Era irá dobrar a quantidade de produtos disponíveis para venda nas lojas espalhadas pela Neo Química Arena neste ano, em comparação ao ano passado. Além disso, exemplificou, em números, o sucesso comercial da primeira partida.

— O jogo do ano passado foi um fenômeno. Os ingressos se esgotaram muito rápido, o profissionalismo do estádio foi super bacana, a loja vendeu os produtos também em poucas horas. Então, eu acho que o jogo do ano passado surpreendeu bastante. Nós vendemos praticamente 5% do ano em dois dias, por conta de um jogo que explodiu — destacou o gerente da New Era em entrevista ao Lance!.

— A gente tá colocando muito mais mercadoria esse ano. O tailgate é um evento que normalmente acontece perto do estádio, com bebida, com churrasco, etc., e a gente colocou uma loja em frente no ano passado, onde em duas horas a gente esgotou todos os produtos. Então, a gente está dobrando o número de produtos para este ano — completou.

Marcel Sacco destacou a presença da Perdigão nos jogos da NFL no país e também comentou a surpresa com o grande sucesso da primeira partida. Ele afirma que a paixão dos torcedores presentes pelo esporte chamou a atenção de todos, inclusive da liga.

— O jogo foi um tremendo sucesso. A Perdigão é o churrasco oficial do NFL no Brasil, e a gente conseguiu ativar a nossa base de consumidores, levando gente para o jogo. Realmente, foi uma surpresa para todo mundo, para nós, para a própria NFL, o tamanho da paixão que a gente viu nesse primeiro jogo no Brasil, Fãs realmente fanáticos, torcendo, todo mundo paramentado, conhecendo as regras. A maior prova disso é que eles estão trazendo esse ano — destacou o VP de marketing da BRF.

