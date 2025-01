Veja palpites da redação do Lance! para os playoffs da NFL e campeão do Super Bowl LIX

Durante os meses de janeiro e fevereiro, o mundo dos esportes é impactado pelos Playoffs da NFL e pelo Super Bowl LIX. Serão grandes jogos, com a possibilidade de um campeão inédito ou a consolidação de uma dinastia. Por isso, a redação do Lance! palpitou quem vai vencer o Troféu Vince Lombardi, no dia 9 de fevereiro, no Caesars Superdome, em Nova Orleans, na Louisiana.

continua após a publicidade

➡️ Com grandes jogos, veja os confrontos do Wild Card dos Playoffs da NFL

Chama atenção que três dos cinco jornalistas palpitaram nas mesmas finais de conferência: Kansas City Chiefs contra Buffalo Bills, na AFC, e Detroit Lions contra Philadelphia Eagles, na NFC. Os outros dois pensaram de forma diferente e colocaram o Baltimore Ravens no lugar dos Bills.

Para o vencedor do Super Bowl, apenas o Detroit Lions foi mencionado duas vezes. As outras equipes citadas para erguer o Troféu Vince Lombardi foram Philadelphia Eagles, Baltimore Ravens e Kansas City Chiefs.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Playoffs da NFL: os palpites da redação do Lance!

João Brandão (Campeão: Philadelphia Eagles)

João Pedro Rodrigues (Campeão: Detroit Lions)

Leonardo Damico (Campeão: Detroit Lions)

Lucas Boustani (Campeão: Kansas City Chiefs)

Maurício Luz (Campeão: Baltimore Ravens)