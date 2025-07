Movimento olímpico sai em defesa da Lei de Incentivo ao Esporte Permanente

Marco La Porta, presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), usou as redes sociais, nesta segunda-feira (14), para anunciar um momento histórico. É que, na Câmara dos Deputados, em Brasília, será pautado o regime de urgência para o Projeto de Lei Complementar (PLP) 234/24, que estabelece a Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) como permanente, e não mais uma Lei Ordinária, que necessita de renovação e corre risco de extinção.



'Esporte não é gasto, é investimento em um Brasil melhor. É um momento decisivo para o futuro do esporte brasileiro. O movimento olímpico, através do COB, das confederações e atletas, tem se feito presente cada vez mais em Brasília. E estará hoje novamente, apoiando esse momento histórico', escreveu La Porta, nas redes sociais.



Movimento olímpico reúne COB, atletas e confederações

Segundo o dirigente, o esporte é um dos pilares de nossa sociedade:



'O esporte é fundamental para nossa economia, inclusive. Em levantamento divulgado recentemente, a Sou do Esporte mostrou que, em 2023, a indústria do esporte movimentou R$ 183,4 bilhões, equivalente a 1,69% do PIB nacional. Comparando com a isenção fiscal para o esporte, via LIE, de 2024, que foi de cerca de R$ 1,06 bilhão, representando apenas 0,20% do total, dá para ver que temos muita margem para expandir a prática esportiva no Brasil', continuou La Porta.









Presidente do COB Marco La Porta (foto: divulgação COB)



Ainda de acordo com La Porta, o mesmo estudo revelou que cada real investido no esporte se transforma em 23 reais para a economia.



'E nós, do esporte, sabemos o motivo. Esporte é saúde, é educação e segurança pública. A prática esportiva proporciona benefícios diversos, que vão além da formação de novos campeões - o que também queremos muito'.



Se aprovado, o regime de urgência possivelmente permitirá que o PLP 234/24 seja votado diretamente no Plenário, sem a necessidade de passar por todas as comissões. Isso representa uma oportunidade única de avançar na consolidação da LIE como política permanente. E o esporte olímpico brasileiro estará lá, junto, trabalhando pela construção de uma Nação Esportiva!



O estudo completo e inédito sobre o PIB do Esporte Brasileiro está disponível para consulta no site da "Sou do Esporte".

Sobre a 'Sou do Esporte'

A "Sou do Esporte" nasceu em 2015, fundada pela jornalista e ex-atleta do remo Fabiana Bentes, com o intuito de melhorar o ambiente de negócios no esporte, fortalecer o esporte como uma ferramenta imprescindível no desenvolvimento socioeconômico do país, e promover como alicerce do esporte, a governança, pautando o combate a corrupção e os abusos de poder no esporte. Um dos seus principais projetos é o "Prêmio Sou do Esporte", que ocorre sempre no final do ano, reunindo as principais referências da gestão esportiva brasileira, e, agora, o relatório PIB do Esporte Brasileiro, o primeiro estudo que trouxe uma fotografia do setor esportivo e toda a sua relevância para a economia nacional.