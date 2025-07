Destaque do Brasil na VNL renova com clube da Superliga

A líbero Marcelle Arruda chegou há pouco tempo na Seleção Brasileira de vôlei feminino, comandada por Zé Roberto Guimarães, mas já mostrou sua importância e habilidade em quadra. Afastada nas duas primeiras semanas da VNL por uma lesão no joelho, a jogadora defenderá o Fluminense na próxima temporada da Superliga.

continua após a publicidade

— Meu sentimento com a renovação é de gratidão, por acreditarem no meu trabalho e me darem mais uma oportunidade de defender estas cores. O Fluminense me acolheu, abraçou e me deu a oportunidade que eu sempre quis e precisava — celebrou Marcelle.

Esta será a segunda temporada da líbero defendendo o Tricolor. A equipe foi campeã Carioca e terminou em quarto lugar na Superliga em 2024/2025, com apenas sete derrotas em 22 jogos.

continua após a publicidade

— Avalio essa temporada como uma virada de chave. Fomos felizes e alcançamos importantes objetivos coletivos, assim como individuais. Fico muito feliz que todo o trabalho rendeu conquistas ao Fluminense e me levou à Seleção principal, que era um objetivo. Agora, é seguir sendo feliz e dar o meu máximo sempre — concluiu.

Até o momento, Marcelle tem 35 defesas, 13 erros e 15 recepções na VNL, ficando em 56° lugar no ranking de melhores defensores da competição.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Marcelle treinando com a Seleção Brasileira na VNL e renova com equipe da Superliga (Foto: Reprodução Instagram)

Seleção Brasileira avança para as quartas; veja o chaveamento da VNL

QUARTAS - 23 E 24 DE JULHO

Jogo 2, chave 2 | Japão x Turquia (quinta, 24, às 11h30)

Jogo 1, chave 1 | Itália x Estados Unidos (quarta, 23, às 11h30)

Jogo 2, chave 1 | Polônia x China (quarta, 23, às 15h)

Jogo 1, chave 2 | Brasil x Alemanha (quinta, 24, às 15h)

SEMIFINAIS - 26 DE JULHO

Semifinal 1 | Itália ou Estados Unidos x Polônia ou China Semifinal 2 | Brasil ou Alemanha x Japão ou Turquia

DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR

27 de julho, às 16h | Perdedores das semifinais

FINAL