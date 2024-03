NFL anuncia nova equipe com os direitos de marketing no Brasil

Os Patriots venceram seis Super Bowls na história (Foto: Eric J. Adler/New England Patriots)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 19:51 • Rio de Janeiro (RJ)

A NFL anunciou a que o Brasil terá mais uma equipe no programa de marketing global da liga. O New England Patriots se junta ao rival Miami Dolphins e é o mais novo time com que vai investir sua marca no território brasileiro. Apesar do acordo, não significa que o time jogará no Brasil neste ano contra o Philadelphia Eagles.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os Patriots fazem parte do "Global Markets Program" (GMP) desde 2022 e já tinha acordos para operar na Alemanha, Áustria e Suíça. Mais recentemente, o time de New England participou de um jogo internacional organizado pela NFL em Frankfurt, Alemanha, em novembro do ano passado. O acordo com o Brasil durará cinco anos.

➡️ Estádio da final da Copa de 1938 é reinaugurado e será utilizado em Paris 2024

- Nós usamos nossas plataformas de mídia social para alcançar milhões de fãs em todo o mundo, e estamos orgulhosos de ter jogado partidas da temporada regular no Reino Unido, México e Alemanha. Mais recentemente, o desenvolvimento do Global Markets Program da liga nos permitiu mostrar um compromisso ainda mais forte com o desenvolvimento de conexões mais profundas em outros países, fornecendo direitos adicionais que nos permitem comercializar nossa equipe e promover o grande jogo que é o futebol americano. Sabemos que alguns de nossos fãs mais apaixonados estão na América do Sul, e estamos animados para expandir nosso mercado internacional para o Brasil - disse o presidente e CEO do New England Patriots, Robert Kraft.

Com seis títulos e jogadores históricos como Tom Brady e Rob Gronkowski nos últimos 20 anos, o sucesso dos Patriots em campo ajudou a aumentar significativamente a base de fãs no Brasil, com uma forte presença social no mercado tanto no Instagram, quanto no X (antigo Twitter).

➡️ Brasil fica em quarto lugar na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica

Além disso, Massachusetts tem a segunda maior população brasileira nos Estados Unidos, atrás da Flórida, terra do Miami Dolphins. Outros três estados de New England (Connecticut, New Hampshire e Rhode Island) também têm algumas das maiores populações brasileiras do país, tornando os Patriots o verdadeiro time da casa para muitos da região.

A realização de eventos para assistir aos jogos dos Patriots, a criação de camps de futebol americano, a parceria com patrocinadores brasileiros e a organização de tours pelo país com os jogadores da equipe são permitidos no âmbito do GMP, e estão entre as muitas oportunidades que os Pats começarão a buscar no final deste ano.

Outro time do programa, os Dolphins já realizaram diversas ações no Brasil, como criações de páginas exclusivas em português e anunciaram uma escolha no Draft de 2022 com o ex-lateral do Flamengo Filipe Luis, diretamente do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

(Foto: Reprodução)

➡️ Pro Bells Beach: onde assistir e horário da próxima etapa da WSL