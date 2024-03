Pro Bells Beach: onde assistir e horário da próxima etapa da WSL

Praia de Bells Beach, na Austrália (Foto: Divulgação/WSL)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 14:45 • Vitória (AUS)

A próxima etapa da WSL será realizada no estado de Vitória, na Austrália, na praia de Bells Beach. A janela será aberta nesta segunda-feira (25) — terça-feira (16) no horário local — A primeira chamada será realizada às 17h30 (Horário de Brasília), com transmissão do Sportv 3 e do canal do YouTube oficial da competição.

Nove brasileiros estarão presentes na etapa, nomes como: Gabriel Medina, Miguel Pupo, Deivid Silva, Caio Ibelli, Miguel Pupo, Ítalo Ferreira, Yago Dora, Tatiana Weston-Webb e Luana Silva.

Gabriel Medina venceu os Jogos Mundiais de Surfe 2024 (Foto: ISA / Pablo Franco)

Confira as baterias abaixo

Masculino

Kanoa Igarashi (JAP) x Ramzi Boukhiam (MAR) x Kade Matson (EUA)

Barron Mamiya (HAV) x Miguel Pupo (BRA) x Deivid Silva (BRA)

x John John Florence (HAV) x Seth Moniz (HAV) x Kelly Slater (EUA)

Jack Robinson (AUS) x Rio Waida (IND) x Morgan Cibilic (AUS)

Ethan Ewing (AUS) x Matthew McGillivary (AFS) x vencedor triagem

Griffin Colapinto (EUA) x Jacob Wilcox (AUS) x vencedor triagem

Jordy Smith (AUS) x Ian Gentil (HAV) x Caio Ibelli (BRA)

Leonardo Fioravanti (ITA) x Imaikalani deVault (HAV) x Eli Hanneman (HAV)

Connor O'Leary (JAP) x Ryan Callinan (AUS) x Samuel Pupo (BRA)

Gabriel Medina (BRA) x Liam O'Brien (AUS) x Cole Houshmand (EUA)

Jake Marshall (EUA) x Crosby Colapinto (EUA) x Callum Robson (AUS)

Italo Ferreira (BRA) x Yago Dora (BRA) x Frederico Morais (PRT)

Feminino

Johanne Defay (FRA) x Luana Silva (BRA) x Alyssa Spencer (EUA)

Caroline Marks (EUA) x Gabriela Bryan (HAV) x Sophine McCulloch (AUS)

Molly Picklum (AUS) x Isabella Nichols (AUS) x vencedora triagem

Caitlin Simmers (EUA) x Brisa Hennessy (CRC) x Sawyer Lindblad (EUA)

Bettylou Sakura Johnson (HAV) x Lakey Peterson (EUA) x India Robinson (AUS)

Tyler Wright (AUS) x Tatiana Weston-Webb (BRA) x Sally Fitzgibbons (AUS)