Jake Paul provoca McGregor: ‘Não há razão para ficar com ciúmes’

Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 17:46 • Rio de Janeiro (RJ)

Jake Paul, próximo adversário de Mike Tyson, rebateu as críticas de Conor McGregor — que classificou o evento como “pouco estranho”, além de ter dito que o interesse pelo combate seria baixo — em seu podcast “BS com Jake Paul”, nesta segunda-feira (25)

— Então, Conor, você está dizendo que o interesse pela luta é baixo, mas na última luta que você anunciou, houve 1.000 artigos escritos em um período de vários dias. Nesse mesmo período de vários dias, foram escritos 10.000 artigos sobre Paul x Tyson — disse Jake.

Além disso, o criador de conteúdo insinuou que Conor estaria com “dor de cotovelo” pelos holofotes dado ao duelo, já que para o atleta em ascensão, lutar com uma figura lendária como Tyson só ajudará no crescimento da modalidade.

— Não há razão para eles ficarem com ciúmes. Entendo que as pessoas tenham inveja, mas isso está ajudando o boxe. Não é isso que as pessoas deveriam querer ver, colocar mais crianças nas academias, abrangendo duas gerações juntas, fazendo isso na maior escala possível? Quando velhos como Conor ainda tentam odiar, por que vocês estão tentando derrubar as pessoas? Seu ego é tão grande? — finalizou Paul.

Jake conta com um cartel de nove vitórias — seis por nocaute — e uma derrota. Neste ano, o americano alcançou três lutas de invencibilidade ao conquistar sua última vitória sobre Ryan Bourland.