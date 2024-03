VÍDEO: FIA presta homenagem a Ayrton Senna no Grande Prêmio da Austrália

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 18:12 • Melbourne (AUS)

No final de semana do Grande Prêmio da Austrália, no circuito de Albert Park, em Melbourne, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) prestou uma homenagem para Ayrton Senna. O brasileiro tricampeão mundial é recordista de poles no antigo circuito de rua de Adelaide, seis com voltas mais rápidas e duas vitórias.

O domingo da corrida (24) foi na mesma semana em que Ayrton completaria 64 anos, no dia 21. Um helicóptero com as cores do icônico capacete usado por Senna sobrevoou o entorno do Circuito de Albert Park. Após a “Drivers Parade”, tradicional desfile dos pilotos em carro aberto antes da formação do grid, a aeronave surgiu no céu e percorreu o traçado da pista. VEJA O VÍDEO ACIMA!

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A homenagem é a primeira da temporada feita pela Fórmula 1 para celebrar os 30 anos de legado de Ayrton Senna, que acontece durante o ano de 2024. O primeiro país escolhido foi a Austrália, palco de momentos memoráveis da carreira do brasileiro.

No Grande Prêmio da Austrália em 1993, no antigo circuito de Adelaide, o piloto conquistou sua 41ª e última vitória na Fórmula 1. Pela McLaren, Senna venceu o piloto francês Alain Prost em uma performance inesquecível, conquistando a pole position e liderando a prova praticamente do início ao fim.

A última vitória de Senna marcou também a despedida de Prost das pistas. Antes da aposentadoria, durante as celebrações do pódio, em um gesto exemplar de respeito e espírito esportivo, Ayrton convidou o ex-companheiro de equipe para subir o degrau mais alto ao seu lado.

➡️ F1: Horner tenta reafirmar força e mira Alonso para vaga de Pérez na Red Bull em 2025

(Foto: Reprodução)

Outro GP memorável na Austrália aconteceu em 1991, também no circuito de Adelaide. Já com título da temporada nas mãos, Senna cravou a pole e segurou a liderança debaixo de muita chuva. Após 16 voltas e muitos acidentes, a prova foi interrompida, sendo considerada a corrida mais curta da Fórmula 1.

Em toda a carreira, Senna soma 2 vitórias em GPs e é recordista de poles no antigo circuito de rua de Adelaide, com voltas mais rápidas em 1985, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1993.

➡️ Alonso reclama de punição ‘decepcionante’ e diz que manobra ‘faz parte do automobilismo’