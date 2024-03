Brasil fica em quarto lugar na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica

Equipe brasileira em ação (Foto: Miriam Jeske/COB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/03/2024 - 20:28 • Atenas (GRE)

O Brasil teve um ótimo desempenho na prova de conjuntos mistos, por equipes, neste domingo (24), pela Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, realizada em Atenas, na Grécia. As brasileiras ficaram com a quarta posição. Na competição individual, Maria Eduarda Alexandre ficou em quinto lugar na final da bola.

Na decisão do conjunto misto de três fitas e duas bolas, a equipe teve um repertório excelente de acrobacias, com elementos que representam a cultura do país. As brasileiras alcançaram a pontuação de 29.800, com as marcas de 6.400 de execução e 7.700 de impressão artística.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No entanto, a equipe brasileira acabou um pouco abaixo do 29.950 atingido na eliminatória, por conta de pequenos erros no início da prova. Assim, as atletas finalizaram na quarta posição, menos de 0.400 abaixo da medalhista de bronze no evento, a China.

Maria Eduarda Alexandre em ação (Foto: Ricardo Bufolin/CBG)

No individual, com Maria Eduarda, a brasileira realizou uma série sem penalidades. Atingindo a nota de 15.800, finalizou com o somatório de 31.700, sendo 7.900 de nota de execução e 8.000 de expressão artística. A ginasta ficou com a quinta colocação geral.