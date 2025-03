A ascensão de João Fonseca no cenário internacional do tênis é explicada por boas atuações e conquistas na temporada de 2025. O talento e crescimento do brasileiro podem ser acompanhados pelos fãs do jovem tenista, que está confirmado para Roland Garros. Em destaque, o tenista de 18 anos está entre os oito mais cotados para vencer o Grand Slam europeu.

Atual 60 do mundo, e indo ao 59º ou 58º lugar na próxima segunda-feira, João Fonseca vem em ascensão no mundo do tênis após seus títulos do NextGen Finals, Challenger de Camberra, ATP 250 de Buenos Aires e o Challenger de Phoenix. A vitória sobre Andrey Rublev, em seu primeiro jogo de Grand Slam no Australian Open, também é somada em sua fila vitórias mais recentes no tênis mundial.

Carlos Alcaraz, mesmo sem jogar o "seu melhor" nos últimos meses, é favorito ao título pelas casas de apostas. Quem apostar nele não terá cotação boa. O italiano Jannik Sinner, que volta de suspensão de doping em Roma, paga 2,5 para cada 1 apostado. Novak Djokovic é o terceiro com 5,5. Alexander Zverev, atual vice-campeão, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud e Holger Rune vêm logo atrás. Após o dinamarquês 12º do mundo, vem brasileiro pagando 33 para cada 1 apostado.

Atualmente, João Fonseca está "de férias" e volta às quadras apenas para jogar no Masters 1000 de Madri, na Espanha, no final de abril. Após o torneio, o brasileiro segue na Europa e joga Roma e Roland Garros. Ainda não se sabe se ele jogará na semana anterior ao Grand Slam do saibro.

