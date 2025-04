Nesta segunda-feira (28), três jogos movimentaram os playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB). Em Brasília, o São Paulo ampliou a vantagem sobre o time da casa e venceu por 69 a 54, a uma vitória das quartas de final. O Corinthians, fora de casa, foi superado pelo ‘xará’ União Corinthians por 93 a 71, enquanto o Vasco, no Rio de Janeiro, perdeu para o São José por 81 a 78.

Brasília 54 x 69 São Paulo

Jogando fora de casa, na Arena BRB/Nilson Nelson, o São Paulo venceu com autoridade, com direito a duplo-duplo de Miller, que anotou 18 pontos e 11 rebotes. O Brasília liderou brevemente o placar no início do primeiro quarto, mas a equipe paulista assumiu a dianteira do placar e ficou no domínio da partida, fechando por 69 a 54.

Com o resultado, o São Paulo precisa apenas de mais uma vitória na série para avançar às quartas de final. O próximo confronto está marcado para quarta-feira (30), às 20h15, mais uma vez em Brasília.

União Corinthians 93 x 71 Corinthians

No Ginásio Arnão, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, o União Corinthians abriu vantagem no placar no início da partida e conseguiu manter o domínio ao longo do confronto, chegando a abrir 21 pontos de vantagem no terceiro período. Veríssimo, com 18 pontos, foi o cestinha da partida.

O resultado deixou a série melhor de cinco empatada em 1 a 1. As equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira (20), novamente no Ginásio Arnão, a partir das 19h30.

Vasco 78 x 81 São José

No terceiro confronto da série, o Vasco foi superado pelo São José por 81 a 78 no Ginásio São Januário, no Rio de Janeiro. Adyel foi o destaque da equipe visitante na vitória, com 19 pontos, quatro rebotes e duas assistências.

Mesmo com a derrota, o Vasco ainda lidera a série por 2 a 1. A quarta partida acontece na sexta-feira (02), às 19h30, em São José dos Campos.