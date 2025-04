Autointitulado como 'mágico' em seu perfil no Instagram, Terence Atmane protagonizou uma cena inusitada, que poderia ter terminado em acidente e eliminação, caso tivesse sido em direção ao público. O ataque de fúria do número 136º do mundo aconteceu no primeiro set da partida desta segunda-feira (28), no Challenger de Guangzhou, na China.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Irritado ao tomar uma passada do convidado e anfitrião Rigele Te (489º do mundo), o francês, simplesmente, arremessou a própria raquete para o fundo da quadra do adversário.

No vídeo abaixo, o momento em que Atmane se irrita com a perda do ponto:

Isola a raquete, mas ganha o jogo

Apesar do descontrole nesse ponto, Atmane, de 23 anos, acabou virando o jogo, por 5/7, 6/3 e 6/1.

Quarto favorito ao título, o tenista francês vai enfrentar, na próxima rodada, o alemão Mats Rosenkranz (365º) ou o russo Marat Sharipov (256º).

Em seus stories no Instagram, Altmane, após a partida, postou uma foto da raquete 'sobrevivente' e um mascote do torneio.

Após o jogo, provavelmente muito mais calmo do que no momento que levou a passada, o algoz de Te recebeu o carinho de uma fã, e compartilhou, nas redes sociais, um presente que recebeu. Veja abaixo:

- É uma honra ser sua fã. Por favor, continue, nosso mágico - escreveu a torcedora, nas redes sociais.



Há duas semanas, o tenista francês conquistou o Challenger de Busan, na Coreia do Sul, derrotando, na decisão, o britânico Walton Adam Walton (86º). Neste ano, o 136º só disputou torneios desse nível e parou no quali do Aberto da Austrália, dos Masters 1000 de Miami e Indian Wells e do ATP de Montpelier, na França.

Bate-pronto do 'mágico' em outubro

Em outubro do ano passado, no Masters 1000 de Xangai, também na China, Atmane mostrou porque tem o apelido de 'mágico'. Isso porque ele venceu um ponto com um bate-pronto de rara felicidade (ou seria sorte?), em derrota para o americano Taylor Fritz. Veja no vídeo abaixo: