Estoril lança camisa em homenagem à primeira vitória de Senna

O clube português Estoril Praia anunciou nesta terça-feira (15) uma nova camisa do time que homenageia a primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1. O time da primeira divisão do Campeonato Português relembra o triunfo do brasileiro no circuito do Estoril, em Portugal, na temporada de 1985 da Fórmula 1. Veja abaixo o vídeo com anúncio da camisa:

O Estoril Praia não anunciou a venda da camisa, que deve ser usada no próximo sábado (19) contra o Braga, pela primeira divisão do Campeonato Português de Futebol.

Relembre a primeira vitória de Senna na F1

A primeira vez que Ayrton Senna subiu ao lugar mais alto do pódio na Fórmula 1 foi no GP de Portugal de 1985. A prova, realizada no Circuito de Estoril, teve chuva constante, o que acabou possibilitando o triunfo do brasileiro em sua Lotus.

A chuva forte foi a única adversidade do brasileiro, que passou pela bandeira de chegada com um minuto de vantagem sobre o segundo colocado. Desde então, foram 41 vitórias, 80 pódios e 65 pole positions na elite do automobilismo mundial.

Ayrton Senna na primeira vitória dele na F1 (Foto: Divulgação)

A vitória não foi marcante apenas para Ayrton Senna. A Lotus não vencia uma prova da Fórmula 1 desde 1982, no Grande Prêmio da Áustria.

