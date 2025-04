NBB: Franca atropela Caxias do Sul; São José e Unifacisa vencem

Três jogos movimentaram a 25ª rodada do NBB, nesta segunda-feira (31). No Pedrocão, o Franca dominou o Caxias do Sul e venceu por 117 a 57. Já nas outras partidas, o São José e o Unifacisa venceram o Fortaleza e o Mogi, respectivamente.

🏀 Franca 117 x 57 Caxias do Sul

No Ginásio Pedrocão, em Franca–SP, os donos da casa atropelaram o Caxias do Sul e venceram por 117 a 57. Os atuais campeões do NBB não deram brecha para os rivais e abriram 15 pontos ao fim do primeiro quarto, 31 a 14, em grande atuação coletiva.

O Franca aumentou o domínio na sequência da partida e chegou a liderar no placar por 51 a 14, após 20 pontos seguidos. Liderados por Didi Louzada, George De Paula e Facundo Corvalan, foram para o segundo tempo vencendo 64 a 30, após leve melhora dos visitantes.

O Franca venceu o Caxias do Sul por 117 a 57 (Foto: Marcos Limonti / SFB)

Na volta do intervalo, o coletivo do Franca deu lugar ao protagonismo da dupla Facundo Corvalan e Charles Hinkle, sendo o segundo, cestinha da partida — com Léo Cravero — com 16 pontos. A diferença dos atuais campeões chegaram a 92 a 43 ao último quarto, onde o ritmo seguiu. Com defesa forte e facilidade para infiltrar no garrafão, a equipe paulista fechou a partida por 117 a 57.

Na tabela de classificação, o Franca segue na terceira colocação, com 69% de aproveitamento. Já o Caxias do Sul se encontra em 15º, com 33,3%, e ainda segue na zona de Playoffs do NBB.

🏀 São José 84 x 71 Fortaleza

De virada, o São José derrotou o Fortaleza por 84 a 71, na Farma Conde Arena, sem São José dos Campos–SP. Apesar de ficar atrás no placar nos dois primeiros quartos, a equipe paulista reagiu no segundo tempo e buscou a virada. Em noite inspirada, Franco Vieta, da equipe da casa, foi o cestinha da partida, com 22 pontos.

Na tabela de classificação, o São José é o 10º colocado, com 50% de aproveitamento. Do outro lado, o Fortaleza é o lanterna, na 18º posição, com 26,7%.

🏀 Mogi x Unifacisa

Único visitante com vitória no dia foi o Unifacisa, que derrotou o Mogi por 82 a 66, no Ginásio Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes–SP. Em partida equilibrada, a equipe da Paraíba liderou todo o primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 40 a 37. Porém, na volta do intervalo, a equipe da casa voltou melhor e assumiu a ponta, por 49 a 43. Mas ainda no terceiro quarto, o Unifacisa voltou ao domínio da partida e retomou a liderança, 59 a 50.

No último quarto da partida, a equipe visitante dominou e consolidou a vitória por 82 a 66. Trevor Gaskins, do Unifacisa, foi o cestinha da partida com 27 pontos.

O Unifacisa derrotou o Mogi por 82 a 66 (Foto: Suelenn Ladessa/Desk Manager Mogi Basquete)

Com a vitória, o Unifacisa está na nona colocação, com 50% de aproveitamento. O Mogi está na 16ª posição, última dentro da zona de Playoffs, com 30%.

🏀 Jogos de terça-feira (1) do NBB