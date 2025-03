Técnico recém-demitido vira favorito para assumir o 76ers e salvar Embiid

Ao contrário do que muitos esperavam, a temporada do Philadelphia 76ers ganhou capítulos dramáticos, fator que o projetou para a 13ª posição da Conferência Leste. Com a baixa produtividade de Joel Embiid e companhia, os dirigentes da franquia de Pensilvânia avaliam a possibilidade de contratar um novo treinador nesta reta final da season regular.

continua após a publicidade

➡️ Após lesão, Stephen Curry salva Warriors de sequência negativa na NBA

Mantendo cautela nos próximos passos, o 76ers iniciou conversas a fim de entender a situação do técnico Taylor Jenkins, livre no mercado após demissão do Memphis Grizzlies. No entendimento da franquia da NBA, o comandante de 40 anos pode auxiliar na retomada de confiança do grupo, que acumula 23 vitórias e alarmantes 52 derrotas na temporada atual.

Em contrapartida, pode ser que Jenkins seja apenas mais um sonho frustrado do Philadelphia 76ers. Isso porque o Chicago Bulls avalia demitir Billy Donovan nas próximas semanas. Nessa mesma lógica, o San Antonio Spurs também tornou-se um concorrente na briga pela contratação do treinador, uma vez que Gregg Popovich segue afastado por problemas de saúde.

continua após a publicidade

Taylor Jenkins, técnico demitido do Memphis Grizzlies (Foto: Soobum Im / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A queda brusca de rendimento do 76ers pode ser creditada à ausência de Joe Embiid. O pivô foi diagnosticado com lesão no joelho, motivo que o removeu das quadras por tempo indeterminado. Em contrapartida, o técnico Nick Nurse revelou que os médicos da equipe ainda não encontraram um método para o tratamento do astro.

“Ele (Embiid) terminou de se consultar com os especialistas que planejava. É claro que pode haver alguma coisa que faça ele ter mais alguma reunião, mas o que sei é isso. Acho que estamos chegando na hora em que uma decisão será tomada. Acima de tudo, é normal que ele ainda não tenha chegado a esse ponto final de qual caminho seguir. Mas uma decisão está chegando”, disse o treinador.

continua após a publicidade

Jogos restantes do Philadelphia 76ers

1º de abril: Knicks x Philadelphia 03 de abril: Philadelphia x Bucks 05 de abril: Philadelphia x Timberwolves 07 de abril: Heat x Philadelphia 09 de abril: Wizards x Philadelphia 11 de abril: Philadelphia x Hawks 13 de abril: Philadelphia x Bulls