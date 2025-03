Resultados do NBB 2025: Minas segue líder; Flamengo na cola

O Novo Basquete Brasil (NBB) encerrou, neste sábado (29), a 24ª rodada da competição. O Minas continua na liderança do campeonato, mas com a vantagem de somente um ponto para o Flamengo, com 52x51. Nos jogos deste sábado, tanto o Flamengo como o Minas saíram com a vitória, confira os resultados!

Resultados do NBB 2025 deste sábado

BOTAFOGO x FLAMENGO | 85x92

O jogo começou com vantagem do alvinegro, que abriu os pontos da partida, mas, no terceiro quarto, a vantagem foi superada pelo rubro-negro, que chegou a abrir 18 pontos de vantagem no time de casa. O placar final da partida no Ginásio Oscar Zelaya foi de 85x92. O Botafogo está na penúltima posição do campeonato.

Flamengo venceu o Botafogo pelo Torneio de Abertura do NBB (Foto: Matheus Maranhão / LNB)

MINAS x UNIÃO CORINTHIANS | 92x81

O líder Minas enfrentou o União Corinthians na Arena UniBH. O time de casa levou a melhor, fechando o placar com 11 pontos de vantagem. Agora, o líder enfrenta o Brasília na próxima terça-feira (2), a partir das 20h de Brasília.

PINHEIROS x CORINTHIANS | 83x76

O Corinthians foi derrotado pelo Pinheiros no Ginásio Poliesportivo H. Villaboim. O Corinthians venceu apenas o segundo quarto do jogos, sendo superado pelo Pinheiros em todos os outros. Agora, o Corinthians enfrenta o Cearense no dia 7 de abril.

Victão, destaque da vitória do Corinthians (Foto: Mauricio Moreira/@mmmoreira)

BAURU x CAXIAS | 84x67

Em casa, o Bauru derrotou o Caxias. O jogo foi completamente dominado pelo Bauru, que não saiu da liderança em nenhum momento do jogo, perdendo apenas o terceiro quarto do jogo.

Como está o campeonato?

O Minas lidera e o Flamengo está na vice-liderança, mas se aproximou do time mineiro. Confira o top 1: