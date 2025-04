NBB: Flamengo vence Paulistano de virada em casa por 70 a 63

O Flamengo venceu o Paulistano de virada por 70 a 63 neste domingo (6), no Maracanãzinho, em jogo válido pela 26ª rodada do NBB. O Rubro-Negro começou a partida em desvantagem e viu a equipe de São Paulo terminar o primeiro tempo à frente do placar, com direito a duplo-duplo de Brunão, que foi o líder do jogo em pontos e rebotes, mas buscou a virada no segundo tempo e confirmou a vitória, assegurando o segundo lugar na tabela de classificação.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os próximos compromissos do Flamengo pelo NBB são fora de casa, o primeiro deles diante do Brasília, na terça-feira (8), e na sequência contra o Bauru, no domingo (13). Já o Paulistano terá pela frente o líder Minas, na próxima segunda-feira (14), em casa.

Brunão fez um duplo-duplo no primeiro tempo (Foto: Paula Reis/Flamengo)

O jogo

A partida começou disputada, com o Flamengo saindo na frente no início do primeiro quarto, mas com boa atuação de Brunão, o Paulistano buscou a virada e chegou a ter quatro pontos de frente. No finalzinho, a equipe paulista viu o Rubro-Negro encostar e encerrou o período com 17 a 16 no placar.

continua após a publicidade

O segundo quarto começou mais equilibrado, com as equipes trocando pontos sem abrir muita vantagem. Na reta final do período, o Flamengo desperdiçou alguns arremessos e viu o Paulistano crescer com rebotes defensivos. O time de São Paulo contou com um duplo-duplo de Brunão para colocar cinco pontos à frente.

No finalzinho do primeiro tempo, houve uma confusão entre Ruan, do Flamengo, e Doria, do Paulistano, e a arbitragem marcou falta antidesportiva da equipe mandante e falta técnica do time visitante. A etapa terminou com o Paulistano na liderança do placar por 39 a 35.

continua após a publicidade

O Flamengo retornou para o segundo tempo em busca da virada, contando com o crescimento de Alexey, que marcou nove pontos no terceiro quarto e foi o líder do time em assistências. Ao final do período, o Rubro-Negro vencia por 56 a 52.

No último quarto, o time da casa manteve o ritmo e abriu ainda mais vantagem no placar, com 60 a 54 logo no início, enquanto o Paulistano desperdiçava muitos arremessos, perdendo a chance de diminuir a diferença. O Flamengo continuou no domínio do jogo e confirmou a vitória por 70 a 63.