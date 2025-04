O Botafogo venceu o São Paulo por 86x85 neste sábado (5), no Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 25ª rodada no NBB. O time da casa começou a jogo com o domínio, mas sofreu pressão do adversário no segundo tempo.

Bennett, do Tricolor, foi o cestinha do confronto, com 23 pontos. Pelo Botafogo, o maior pontuador foi Matheusinho, com 18 pontos. Com o resultado, o Botafogo quebrou a sequência negativa e chega aos 40 pontos, com 9 vitórias, permanecendo na penúltima colocação. Já o São Paulo vai aos 43 pontos, em 14º lugar.

Bennett foi o cestinha da partida, com 23 pontos (Foto: Divulgação/NBB)

Como foi o jogo

O São Paulo começou na frente e a partida foi bem equilibrada no primeiro quarto, com as equipes trocando pontos, mas o Botafogo tomou a dianteira do placar e fechou o primeiro quarto em vantagem por 25x19. No segundo quarto, a equipe mandante manteve o ritmo e deslanchou, chegando a ter 16 pontos à frente do adversário. A partida foi para o intervalo em 52x44.

Na volta para o terceiro quarto, o São Paulo buscou a recuperação e passou à frente no placar, chegando a 64x65, mas o Botafogo retomou a dianteira com um lance livre e uma bola de três. No último quarto, o Tricolor manteve a intensidade e chegou a passar à frente do adversário com 74x77, mas, os últimos minutos de jogo foram disputados ponto a ponto e o Alvinegro ficou com a vitória por 86x85.

Outros jogos

Além do confronto entre Botafogo x São Paulo, a rodada da NBB teve outros dois jogos neste sábado (5). Fora de casa, o Vasco venceu o Brasília por 79x77. O Franca, também como visitante, superou o Pato por 76x67.