WSL tem sete brasileiros classificados em Pipeline; confira

Após dois dias sem ondas, os brasileiros caíram na água nesta quarta-feira (29), pela primeira etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL), em Pipeline, no Havaí. Na fase de abertura, dos 12 brasileiros na competição, sete conseguiram a vaga direta para a chave principal.

Como foi o dia dos brasileiros na etapa da WSL em Pipeline?

Yago Dora e Edgar Groggia

Na primeira onda, Yago fez apenas um ponto, enquanto o estreante Edgard impressionou ao pegar o primeiro tubo da temporada em Backdoor, conquistando cinco pontos. A maioria dos surfistas buscou ondas quebrando para a direita, onde o mar estava melhor. Dora, em segundo lugar, teve dificuldades para encontrar uma boa onda, enquanto Groggia e Seth Moniz se destacaram com tubos e manobras impressionantes.

Moniz assumiu a liderança com uma onda que lhe rendeu 7,33 pontos. Yago, precisando de 4,74 para se classificar, não conseguiu encontrar uma onda adequada e acabou na repescagem com 4,53. Seth Moniz e Groggia avançaram para a próxima fase.

O brasileiro Edgar Groggia, estreante na elite do surfe (Foto: Manel Geada/WSL)

Na repescagem, Yago Dora estará na bateria com o compatriota Alejo Muniz e o havaiano Jackson Bunch. Na fase, os dois primeiros garantem vaga na chave principal, já o último se despede da etapa.

Italo Ferreira e Samuel Pupo

Nos primeiros minutos, Italo Ferreira somou 3.00 e 2.00 com suas primeiras ondas, enquanto Kelly Slater liderava com 5.16. Samuel Pupo encontrou dificuldades para achar boas ondas, conseguindo apenas 3.60 após 12 minutos. A bateria teve poucas ondas boas, levando Italo a apostar em aéreos.

Um voo rendeu 5.00 pontos a Italo, colocando-o na liderança. Porém, na reta final, Slater conseguiu uma onda de 5.57, garantindo a vitória com 9.90. Italo Ferreira também se classificou para a chave principal, enquanto Samuel Pupo seguiu para a repescagem, onde encara os australianos Ryan Callinan e Joel Vaughan.

Ian Gouveia

John John Florence começou liderando a bateria com 5.83, enquanto Ian Gouveia ocupava a segunda posição com 4.37. Gouveia logo assumiu a ponta com uma onda de 4.17, totalizando 6.77. No entanto, Florence e Eli Hanneman reagiram, ultrapassando o brasileiro com 5.83 e 6.23, respectivamente.

Faltando cinco minutos, Ian Gouveia encontrou um tubo que lhe rendeu 7.27, reassumindo a liderança e garantindo a vitória com 11.84. John John Florence (11.50) também se classificou para a chave principal, enquanto Hanneman (11.43) foi para a repescagem. O mar acalmou no final, consolidando o resultado.

Miguel Pupo

Pupo não teve dia fácil em Pipeline. O brasileiro não conseguiu achar uma onda boa para as condições do mar e vai para a repescagem. Miguel só conseguiu duas pontuações, onde somou apenas 3.30. Seus adversários, o americano Jake Marshall e o japonês Connor O'Leary, também não tiveram vida fácil, mas souberam aproveitar as melhores oportunidades e se garantiram na chave principal.

Miguel Pupo irá encarar o australiano Liam O'Brien e o havaiano Imaikalani deVault na repescagem.

Deivid Silva

Assim como Pupo, Deivid também sofreu com as ondas baixas de Pipeline. O brasileiro somou apenas 5.90, atrás do americano Cole Houshmand, 6.14, e o marroquino Ramzi Boukhiam, 7.40 Com o resultado, Silva vai para a repescagem e os estrangeiros conseguiram a vaga direto.

Na repescagem, Deivid Silva irá encarar o americano Griffin Colapinto e o havaiano Eli Hanneman.

Filipe Toledo e Alejo Muniz

Com dois brasileiros na bateria, Filipe Toledo conseguiu a classificação. O bicampeão da WSL conseguiu uma nota 6.00, que foi a maior da disputa tripla, e somou 8.57 no total. Ajelo Muniz teve briga ferrenha com o havaiano Barron Mamiya, mas foi superado por 6.66 a 6.27 e vai para a repescagem.

Filipe Toledo é bicampeão da WSL (Foto: Beatriz Ryder / WSL)

Na repescagem, Alejo Muniz estará na bateria com o compatriota Yago Dora e o havaiano Jackson Bunch.

João Chianca

Com emoção até o fim, Chianca conseguiu a classificação para a chave principal. Chumbinho estava sendo eliminado até as duas últimas ondas, mas conseguiu uma virada espetacular no final para ultrapassar o australiano Ryan Callinan por 8.73 a 8.57. Quem venceu a bateria foi o francês Marco Mignot, com 13.33.

Tatiana Weston-Webb e Luana Silva

As duas únicas representantes do Brasil no torneio feminino se enfrentaram na mesma bateria e classificaram para a chave principal. Estreante no Championship Tour, Luana Silva conseguiu vencer a bateria com 12.60, já Tatiana Weston-Webb não sofreu e superou a australiana Sally Fitzgibbons, 9.16 a 6.17.