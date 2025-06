F1: Verstappen fala em ‘aceitar que não vence’ e minimiza chances de título

Max Verstappen jogou a toalha em relação às chances de título na Fórmula 1 2025. Depois de um fim de semana marcado pelo azar na Áustria, o tetracampeão falou sobre a falta de competitividade da Red Bull em Spielberg e admitiu que, ainda que busque sempre o melhor resultado, a chance de superar a dupla da McLaren é praticamente nula.

A McLaren começou a temporada 2025 como força a ser batida, mas Verstappen insistia em ser uma pedra no sapato de Lando Norris e Oscar Piastri. O número 1 venceu duas das primeiras sete corridas do ano e saiu da etapa em Ímola com 22 pontos de desvantagem em relação ao líder.

No entanto, as coisas desandaram a partir do GP da Espanha, em que além de ter sofrido com o desempenho dos pneus duros nas últimas voltas após o safety-car, foi punido com 10s por jogar o carro em cima de George Russell e despencou para décimo. Para piorar, a Red Bull não encontrou um desempenho satisfatório no GP da Áustria, e Verstappen ainda abandonou depois de ser atropelado por Andrea Kimi Antonelli na primeira volta.

'Estamos apenas tentando melhorar', diz Verstappen

Enquanto Verstappen saiu zerado do Red Bull Ring, Norris comandou a dobradinha da McLaren e Piastri, líder do campeonato, abriu 61 pontos de vantagem em relação a Max. Depois da corrida, o numero 1 minimizou as chances de título na F1 2025.

— Foi apenas azar, como na classificação. Mas, no geral, não tivemos um ritmo tão bom neste fim de semana, então aprendemos muito sobre como podemos, com sorte, fazer melhor no próximo fim de semana. Mas, claro, não foi um resultado ideal hoje — destacou Verstappen.

— Sempre tentamos o melhor, mas minha mentalidade não muda e já vencemos muito no passado. Às vezes, você tem de aceitar que não está vencendo, e nós apenas tentamos melhorar. Agora espero que as pessoas não falem tanto sobre as chances de título — finalizou o tetracampeão.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 4 a 6 de julho, em Silverstone, 12ª etapa da temporada 2025.