O Comitê Olímpico do Brasil (COB) indicou a parceria entre Rio de Janeiro e Niterói para a candidatura brasileira à sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031, nesta quarta-feira (29), no Rio de Janeiro. A cidade de São Paulo, que também pleiteava representar o Brasil na eleição, desistiu de concorrer no último dia 16, e declarou apoio às até então rivais.

Foram 50 eleitores, entre confederações esportivas e atletas. Os dois representantes do Comitê Olímpico Internacional (COI) não compareceram. Após a definição do placar de 48 votos favoráveis à candidatura de Rio/Niterói (apenas um “não” e um branco), o COB vai enviar uma carta à PanAm Sports, entidade máxima do esporte pan-americano, informando a escolha nesta sexta-feira (31).

Além de membros da diretoria da organização máxima do esporte olímpico brasileiro e confederações, autoridades municipais e federais participaram do evento. Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio, Rodrigo Neves (PDT), prefeito de Niterói, e André Fufuca (Progressistas), ministro de Esporte, estiveram na sede do COB.

Próximos passos de Rio e Niterói na corrida pela sede do Pan de 2031

Rio de Janeiro e Niterói vão enviar um relatório detalhado para a PanAm Sports, explicando como as modalidades serão divididas entre as cidades. Até o mês de abril, a organização dará um retorno sobre a candidatura, aprovando a divisão ou solicitando mudanças. A princípio, a escolha da sede ocorreria em agosto, em Assunção, mas a tendência é que o local e a data mudem devido à participação da capital paraguaia na disputa.